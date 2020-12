Không quan hệ vẫn mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

HPV (Human papilloma virus)

Là một loại virus gây u nhú ở người. HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Dù không quan hệ tình dục nhưng HPV vẫn có thể thâm nhập cơ thể. Các u nhú ở người được lây truyền thông qua tiếp xúc da với da có vết trầy xước. Chỉ cần ai đó chạm vào một mụn cóc hay một số vùng da xung quanh người nhiễm HPV, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Có hơn 100 loại HPV, trong đó có khoảng 40 loại gây bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục, và đặc biệt là gây ra mụn cóc sinh dục. Mụn cóc đôi khi không chỉ xuất hiện ở bộ phận sinh dục mà có thể có mặt trên các bộ phận khác như ngón tay. Có thể loại bỏ mụn cóc bằng nhiều cách, nhưng HPV đôi khi vẫn nằm trong cơ thể và phát triển theo thời gian. Nhiều trường hợp, HPV âm thầm tiến triển dẫn đến các bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục như sùi mào gà, đặc biệt có thể gây các tổn thương tiền ung thư và ung thư ở cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn.

Sử dụng bao cao su là bảo vệ tốt nhất cho các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Nhưng bao cao su không thể che hết toàn bộ bề mặt da xung quanh bộ phận sinh dục và hậu môn, do đó không bảo vệ hoàn toàn khỏi nhiễm HPV.

Nhiễm virus Herpes gây những vết phỏng rộp ở môi.

Herpes (Herpes simplex virus - HSV)

Nhiều người thường nghĩ, Herpes chỉ lây nhiễm qua đường tình dục và gây bệnh ở cơ quan sinh dục, nhưng thực tế, virus Herpes còn tạo nên những nốt phồng rộp ở môi, miệng và một số vị trí khác trên cơ thể. Bệnh lây từ người này qua người khác qua đường âm đạo, miệng hoặc hậu môn. Đặc biệt dễ lây nhiễm khi nốt phồng rộp vỡ, nhưng cũng có thể lây khi vết loét bong vảy và cả khi không nhìn thấy vết loét. Ban đầu, người bệnh có triệu chứng rát và ngứa ở bộ phận sinh dục, có thể kèm theo những biểu hiện khó chịu trong người, tiếp đến xuất hiện những nốt phồng rộp nhỏ. Ở phụ nữ, nốt rộp có thể xuất hiện ở âm đạo, niệu đạo, cổ tử cung hoặc giữa hậu môn và âm đạo. Còn nam giới, nốt rộp thường xuất hiện ở dương vật, bao quy đầu, đôi khi ở bên trong niệu đạo, bìu hoặc giữa dương vật và hậu môn.

Herpes rất dễ lây nhiễm qua đường tiếp xúc trực tiếp khi vẫn còn các sang thương, vì vậy: không chạm vùng có sang thương của mình vào người khác như: hôn hít, sờ, chạm. Không dùng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, son môi...

Trichomonas

Là một loại ký sinh trùng cư trú tại bộ phận sinh dục, ở ruột và cả ở miệng. Các triệu chứng khi bị viêm âm đạo do trichomonas gồm: dịch tiết âm đạo ra nhiều có màu trắng, xám, vàng hoặc xanh lá cây, có mùi hôi. Bộ phận sinh dục bị đỏ, rát và ngứa. Đau khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục. Bệnh Trichomonas lây qua đường quan hệ tình dục và qua vật sử dụng như khăn tắm và giấy vệ sinh, hoặc đồ chơi tình dục không được vệ sinh cẩn thận. Sau khi đi vệ sinh, nếu chùi hậu môn mà đẩy về phía trước thì trùng roi sẽ chạy từ ruột qua âm đạo và ngược lại. Cũng có thể bị lây bệnh nếu mặc chung quần với người nhiễm trichomonas.

U mềm lây

Là một bệnh viêm da do virus. Biểu hiện của bệnh là những mụn nhỏ giống như mụn cóc nổi trên da. Chúng có bề mặt nhẵn, hình bán cầu, màu trắng đục và lõm ở giữa. U mềm lây thường xuất hiện nhiều ở bộ phận sinh dục nữ so với những nơi khác trên cơ thể. Bệnh có thể lây do tiếp xúc da với da hoặc thậm chí dùng chung giường, lau chung khăn, mặc chung đồ, dùng chung dụng cụ thể dục và ngồi cùng ghế. Thông thường các cục u không gây đau, nhưng lây lan rất nhanh.

Bệnh nhân nên tránh cào gãi ngăn ngừa viêm nhiễm, tránh dùng chung dụng cụ như dao cạo, bồn tắm, khăn tắm. Bệnh lây lan bởi tiếp xúc trực tiếp nên bệnh nhân tránh tiếp xúc da - da với người khác để ngăn ngừa lây lan. Tránh quan hệ tình dục với người đang bị u mềm lây.

