Hãi hùng biến chứng khi tân trang “cô bé”

Tại các cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân sau khi thẩm mỹ tầng sinh môn tại các cơ sở thẩm mỹ không có chuyên môn bị các biến chứng như: âm đạo sưng to phù nề, cắt cụt môi bé, cắt nham nhở, âm đạo sưng to do tiêm chất làm dầy, nhiễm khuẩn, thủng trực tràng gây rò rỉ, nhiễm trùng âm đạo, thậm chí có trường hợp phẫu thuật hơn 1 tuần mà vết thương vẫn ra máu không ngưng. …

Nếu muốn thu nhỏ âm đạo, bạn nên chọn cơ sở có uy tín để có thể giải quyết tốt mọi tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Ảnh minh họa





Theo Ths.BSCKII Nguyễn Công Định, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thông thường sau nhiều lần sinh nở, tầng sinh môn và âm đạo của phụ nữ bị dãn rộng ra. Qua quá trình sinh đẻ tự nhiên, cơ vòng ống âm đạo bị đứt, rách qua các lần sinh nên không co thắt một cách bình thường, giảm khả năng đàn hồi để ôm siết lấy dương vật khiến chị em ít cảm giác khi gần chồng, còn các quý ông thường có cảm giác hụt hẫng. Tình trạng giảm khoái cảm tình dục gây lo lắng cho chị em, không ít người bị stress, ngại gần chồng, hạnh phúc gia đình bị đe dọa.

Hiện có 2 phương pháp để thẩm mỹ vùng kín là phẫu thuật tầng sinh môn đối với những chị em có vùng kín bị dãn rộng quá phải tạo hình lại cho đẹp và sử dụng laser để thu hẹp và phẫu thuật tạo hình thu nhỏ âm đạo. Tuy phẫu thuật tạo hình âm đạo là một tiểu phẫu nhưng việc phẫu thuật đòi hỏi phải được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn vững, đảm bảo các điều kiện tốt, tránh biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Vì vậy, nếu muốn thực hiện khâu thẩm mỹ tầng sinh môn, thu nhỏ âm đạo, chị em nên cân nhắc thật kĩ và hiểu được ưu cũng như nhược điểm của phương pháp này.

Ưu điểm của việc tân trang "cô bé" với phương pháp phẫu thuật tầng sinh môn sẽ giúp "cô bé" không bị giãn, âm đạo thu nhỏ, nhìn bề ngoài trông "cô bé" gọn gàng, khiến phụ nữ tự tin hơn. Âm đạo thu nhỏ giúp tăng khoái cảm tình dục.

Tuy nhiên, Ths.BSCKII Nguyễn Công Định cũng khuyến cáo tất cả sự can thiệp dao kéo đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Quá trình thực hiện phải dùng thuốc tê - đây là loại thuốc có khả năng gây sốc phản vệ. Ngoài ra, da vùng kín mềm, giãn rộng, nhăn nheo, bởi vậy, để cắt cân đối là điều không dễ, cắt không khéo sẽ rất xấu, thậm chí còn bị lệch. Chưa kể với những người có cơ địa sẹo lồi, từ vết khâu có thể lên sẹo lồi hẳn ra, trông rất xấu. Vì vậy, nếu muốn thu nhỏ âm đạo thì nên chọn cơ sở có uy tín để có thể giải quyết tốt mọi tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình phẫu thuật.

Phương Lan