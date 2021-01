Cô gái trẻ thủng cùng đồ do bạn trai ‘yêu’ quá mạnh

BS Lê Thị Kim Dung, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp cho biết, cô gái 23 tuổi ở Hà Nội đến khám do chảy máu nhiều vùng âm đạo không rõ nguyên nhân.



Cô chia sẻ, trước đó có quan hệ với bạn trai khá cuồng nhiệt và đây không phải lần đầu. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng cùng đồ, là nguyên nhân gây chảy máu không cầm.

Ảnh minh họa - Ngồn Internet





BS Dung cho biết, cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ (trước, sau và hai bên). Đây là là lớp cơ rất mỏng để ngăn cách, che không cho các tổ chức gan, ruột bị lộ ra ngoài và đóng vai trò bảo vệ vô khuẩn trong môi trường âm đạo và buồng tử cung, chống vi khuẩn xâm nhập.

Rách hay thủng cùng đồ là một tai nạn không hiếm khi quan hệ tình dục, đa số trường hợp đều do bạn nam quan hệ quá mạnh hoặc ở tư thế lạ. Tai nạn này thường gặp ở phụ nữ trẻ, tuy nhiên, một số trường hợp nhiều tuổi cũng gặp tai nạn này do âm đạo khô, mất khả năng đàn hồi, tử cung co nhỏ.

Khai thác kĩ trường hợp trên, cô gái cho biết cả hai quan hệ ở tư thế cổ điển song bạn trai quá “tích cực”. Khi thủng cùng đồ, người phụ nữ thường bị chảy máy âm đạo, đau đớn.

BS Dung cho biết, trường hợp cùng đồ rách ít có thể tự lành, tuy nhiên trường hợp nữ bệnh nhân nói trên rách lớn, máu chảy nhiều nên phải khâu cầm máu, tránh ruột lộ ra ngoài, đồng thời yêu cầu bệnh nhân đi lại nhẹ nhàng, kiêng cữ quan hệ ít nhất 2 tuần.

Sau khi xử trí, người phụ nữ rất cần được chia sẻ, thấu hiểu để tránh tâm lý lo sợ, ám ảnh mỗi khi quan hệ.

Để tránh tai nạn đáng tiếc, BS Dung khuyên các cặp đôi cần có sự chia sẻ trước khi quan hệ, thực hiện các động tác nhẹ nhàng, tránh dùng sức quá mạnh, thử các tư thế khác thường.

Theo BS Dung, nhiều người quan niệm phải mạnh, phải sâu mới đạt khoái cảm là sai lầm. Thực tế, phần dễ “rung cảm” nhất ở phụ nữ là 1/3 phía ngoài âm đạo.

Theo Minh Anh (VietNamNet)