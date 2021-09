Xử lý đối tượng đăng tin vu khống công an đánh người tại UBND xã

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa xử lý đối tượng L.Q.D, SN 1985, trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, vì đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.



Theo đó, vào khoảng thời gian từ 12h00 đến khoảng 14h00 ngày 17/9, trên trang facebook cá nhân “Quang Dung” có đăng tải bài viết với nội dung phản ánh việc lực lượng Công an tại xã Nhân Trạch đánh đập người dân vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tại trụ sở UBND xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

L.Q.D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình).

Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định tài khoản facebook trên là của L.Q.D, trú tại xã Nhân Trạch, hiện sống cùng vợ tại thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch. Sau đó, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp Công an xã Đại Trạch mời L.Q.D. đến làm việc.

Tại cơ quan Công an L.Q.D. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin nội dung phản ánh của mình là không cơ sở, không có tài liệu, hình ảnh để chứng minh sự việc nêu trên là đúng sự thật.

Hiện Công an huyện đang lập hồ sơ để xử lý L.Q.D. theo quy định của pháp luật.

