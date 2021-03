Xót xa cảnh nghèo của người bị kẻ trộm chó bắn chết

Trong những ngày qua, thông tin ông Huỳnh Thanh Hải (xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An) bị các đối tượng trộm chó dùng súng tự chế bắn chết trong quá trình giằng co khiến nhiều người dân sống gần đó không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Trong căn nhà lá xập xệ có thể nhìn từ cửa trước thấy cửa sau của gia đình ông Huỳnh Thanh Hải, nhiều người lặng lẽ đến thắp nén nhang tiễn đưa nạn nhân và chia buồn cùng gia đình.

Anh Huỳnh Tấn Thành (con ông Hải) đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cha.

Theo anh Nguyễn Văn Hòa (36 tuổi, hàng xóm của ông Hải), ông Hải vốn tính hiền lành, dễ mến, luôn sống có tình có nghĩa với bà con xung quanh. Ông sống gắn bó với mảnh ruộng, cây lúa để kiếm tiền lo cho gia đình nhưng lại mất mạng vì muốn bắt những kẻ trộm chó.



Những ngày qua, có rất nhiều người dù không hề quen biết ông Hải, sau khi đọc được thông tin về cái chết của ông trên báo, biết hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, đã tìm tới chia buồn, động viên gia đình.

Căn chòi lá đơn sơ của gia đình nạn nhân.



Theo ông Võ Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, sau khi nghe thông tin ông Hải bị sát hại, sáng 27/3, chính quyền cùng đoàn thể đã có mặt để chia buồn và phụ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

"Công an họ khám nghiệm xong bàn giao thi thể, Chủ tịch UBND xã có mặt suốt tại đây để cùng anh em giúp người thân của nạn nhân những việc cần thiết", ông Vân cho biết.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND xã, vợ chồng ông Hải có 4 người con, ở vùng nông thôn nhưng không có nhiều đất để canh tác. Nhà ở của gia đình cũng chỉ là nhà mái lá đơn sơ... Trong số 4 người con của ông Hải có một người con bị bệnh từ nhỏ, không thể học hành và lao động kiếm sống.

Ai ai cũng xót xa trước cảnh nghèo và cái chết quá oan trái của của nạn nhân.



Anh Huỳnh Tấn Thành đeo khăn tang lưng tròng nước mắt nhớ lại, do trước đó nhà đã 2 lần bị trộm chó nên rạng sáng 27/3, khi nghe thấy có tiếng xe chạy dừng trước nhà cùng với tiếng chó sủa liên hồi, thấy có điều đáng ngờ, anh Thành cùng ông Hải lao ra kiểm tra. Khi vừa ra khỏi sân thì thấy một thanh niên đang kéo con chó vừa bắn chết lên xe máy của một đối tượng khác đang đứng chờ sẵn để vọt đi.

Khi người cha chặn lại các đối tượng lại, anh Thành liền la lớn đề nghị các đối tượng bỏ con chó xuống lề đường. Anh kể: "Quyết tâm bắt giữ bọn này, cha tôi nắm giữ kéo chiếc xe không cho 2 đối tượng bỏ chạy, đồng thời tri hô nhờ bà con gần nhà hỗ trợ giữ chúng chờ công an đến".

Trong lúc cả hai bên đang giằng co với nhau quyết liệt, bất chợt 1 tên cầm cây súng tự chế nhắm ngay ngực ông Hải bóp cò. Nạn nhân té ngã xuống đường bất tỉnh.

Lợi dụng lúc sơ hở, hai tên trộm chó nổ máy xe tẩu thoát. Anh Thành đỡ cha ngồi dậy thì phát hiện ông đã tử vong.

Vì lo sợ nên hai tên trộm đã ném công cụ gây án tại hiện trường gồm 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng điện tự chế và gần 5m dây điện. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu dấu vết… lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn để tìm chứng cứ, hình ảnh đối tượng.

Đại diện UBND xã cho biết: "Đây là địa bàn vùng sâu chưa có gắn camera an ninh, không ánh sáng đèn đường và thời điểm đêm khuya… Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra hung thủ".

Theo thông tin nắm được, ngày 28/3, cảnh sát hình sự tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Tân Hưng đã tiến hành điều tra truy xét vụ án, bước đầu xác định nhóm này có 3 người và đều ngụ tại Đồng Tháp. Hiện tại công an đã bắt giữ và đang làm việc với một nghi phạm được cho là kẻ đã bắn ông Hải.

