Xô xát do tranh chấp đất đai, đâm 3 người trong gia đình cô ruột trọng thương

Chiều 23-3, lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho hay, tại xã An Thọ, huyện An Lão vừa xảy ra một vụ tranh mâu thuẫn do chấp đất đại khiến 3 người trong 1 gia đình trọng thương, phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 22-3, ba anh em gồm Mai Văn Cường (SN 1994), Mai Văn Phú (SN 1995) và Mai Văn Thắng (SN 1996, cùng trú tại thôn Trung Thanh Lang 1, xã An Thái, huyện An Lão) tìm đến nhà cô ruột là bà Mai Thị Thu D. (SN 1983, trú tại thôn Trần Thành, xã An Thọ, huyện An Lão) để nói chuyện về việc giải quyết tranh chấp đất đai trong gia đình.

Trong quá trình "nói chuyện", hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc cãi lộn, xô xát. Hậu quả, bà Mai Thị Thu D. cùng chồng là Nguyễn Đức N. (SN 1968) và em chồng là Nguyễn Đức H. (SN 1973, đều trú tại thôn Trần Thành, xã An Thọ, huyện An Lão) bị thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Đến trưa 23-3, cả ba anh em Mai Văn Cường, Mai Văn Phú, Mai Văn Thắng chủ động đến Công an huyện An Lão trình diện, khai nhận hành vi.

Hiện Công an huyện An Lão đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các lý đối tượng theo quy định.

Theo Tr.Đức

NLĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật