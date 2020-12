Xin nghỉ việc, nữ nhân viên bị chủ quán karaoke cướp tài sản

Chủ quán karaoke bị tạm giữ để điều tra.

Sáng 5/12, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ Hùynh Thanh C. (SN 1989, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Theo điều tra ban đầu, C. là chủ một quán karaoke ở phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một). Thời gian gần đây, C. cho tuyển tiếp viên có ngoại hình bắt mắt làm phục vụ tại quán. Ngày 2/12, N. (SN 1995, quê Sóc Trăng) tìm đến chỗ C. xin việc.

Tại đây, N. được quản lý của quán karaoke nhận vào làm và cho ký giấy ứng lương số tiền 4,5 triệu đồng. Nhưng thực tế N. không được nhận số tiền này. Đến 22h cùng ngày, N. gặp quản lý xin nghỉ việc thì quản lý đòi N. phải trả số tiền 4,5 triệu. N. không đồng ý vì cho rằng mình không nhận số tiền này.

Sau đó, quản lý không cho N. nghỉ việc nên N. đã nhờ người báo công an phường. Khi làm việc với công an thì 2 bên đồng ý để N. nghỉ việc mà không phải trả lại số tiền trên.

Rạng sáng 3/12, khi N. đang ở bến xe Bình Dương (phường Phú Thọ) để đón xe quê thì Hùynh Thanh C. tìm đến. Khi thấy N., C. lập tức lao đến dùng tay tát N. và giật chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 8,3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ chủ quán karaoke để điều tra, làm rõ.

