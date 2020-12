Xét xử vụ Tuấn "Khỉ" bắn chết 5 người: Vì sao kẻ sát nhân trốn một thời gian dài mà vẫn... sống ổn?

Liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (cựu công an, tức Tuấn "Khỉ") dùng súng bắn chết 5 người và làm bị thương 2 nạn nhân khác, 4 bị cáo có liên quan là Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Trong phần trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM hôm 15/12, bị cáo Nguyễn Duy Thanh (em họ Tuấn) khai: "Sau vụ nổ súng ở sòng bạc một ngày, bị cáo đang ngủ tại nhà anh họ Võ Hồng Tâm (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) thì thấy Lê Quốc Tuấn đang cố gắng leo tường để vào nhà. Lúc này, Tuấn không mặc quần áo trên người và cầm theo khẩu súng AK. Được Tuấn nhờ vả, bị cáo và anh Tâm đồng ý cho Tuấn "Khỉ" ở lại đây trốn".

Khi HĐXX hỏi về lý do tại sao biết Tuấn phạm tội mà vẫn giúp, bị cáo Thanh cho hay: "Bị cáo biết Tuấn phạm tội nhưng là họ hàng nên không nỡ tố giác. Bị cáo cũng nhận thức được nếu không có sự giúp sức của mình cùng những người trên thì anh Tuấn không thể lẩn trốn lâu như vậy".

Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án Tuấn "Khỉ". Ảnh: Dân trí

Còn bị cáo Võ Hồng Tâm khai rằng: "Sau khi bàn bạc cùng Thanh quyết định cho Tuấn "Khỉ" trú tại căn nhà này trong thời gian bị công an truy lùng, bị cáo đã đưa điện thoại và sim cho Tuấn sử dụng. Bị cáo dọn về một căn nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai. Còn Thanh chuyển về nhà họ hàng ở huyện Củ Chi.



Căn nhà bị cáo cho Tuấn "Khỉ" trốn rộng chừng 300m2, gia đình ít khi lui tới, trong nhà có sẵn mì gói và nước suối dự trữ, đủ cho Tuấn có thể lẩn trốn trong khoảng thời gian dài. Đây là lý do Tuấn có thể sống hơn 2 tuần mà không cần sự tiếp tế từ bên ngoài. Thỉnh thoảng bị cáo cũng có liên lạc, cung cấp thông tin cho Tuấn về tình hình bên ngoài", bị cáo Tâm khai trước tòa.

Trong khi đó bị cáo Nguyễn Kim Ngân (chị ruột của Thanh, em họ của Tuấn "Khỉ") khai với tòa, sau khi nghe Thanh điện thoại báo Tuấn đang ở nhà của Tâm, Ngân đã liên lạc với Tuấn, cùng Lý Văn Mè chở Tuấn đi trốn. Tuy nhiên, Mè và Ngân chưa kịp thực hiện ý định thì Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt.

Theo diễn biến vụ việc trưa 29/1/2020 (mùng 5 Tết Nguyên đán), Tuấn chơi đánh bạc trong khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở đây, Tuấn về lấy súng AK quay lại bắn vào đám đông khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Bị cáo Võ Hồng Tâm. Ảnh: Dân trí

Sau khi gây án, Tuấn lấy túi xách có hơn 800 triệu đồng và xe SH chạy thẳng đến nhà bạn thân Phạm Thanh Tâm, tức Tý Bà Dòm rồi đưa 1 túi xách bên có chứa số tiền vừa cướp được và nhờ Tâm đưa cho vợ Tuấn "Khỉ".



Tiếp đó, Tuấn điều khiển chiếc xe SH đi trên đường Dương Thị Phua, xã Trung An dùng súng khống chế anh T.N.B (ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) và chị V.T.B.V (ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) cướp xe máy, bỏ lại 11 triệu đồng và chiếc xe SH rồi chạy xe đến khu vực xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Khi tới rạch Láng The, thuộc ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông thì Tuấn "Khỉ" ném chiếc xe máy vừa cướp được xuống rạch rồi lẩn trốn.

Ngày 30/1, Tuấn "Khỉ" tiếp tục chặn xe ô tô và dùng súng bắn thẳng vào xe do anh L.V.H điều khiển khi đi qua cầu Bến Nẩy. Anh H và một người đi cùng xe không bị trúng đạn nhưng bị mảnh kính vỡ văng vào người bị thương nhẹ. Khoảng 5 phút sau, Tuấn "Khỉ" lại dùng súng bắn chết anh V.C.T (tại Thủ Đức) cướp chiếc xe Wave rồi tẩu thoát. Khi di chuyển đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì y rồi vứt chiếc xe xuống kênh và bơi sang nhà bị can Võ Hồng Tâm để lẩn trốn.

Sau đó, Tuấn được 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân cung cấp lương thực và cho lẩn trốn tại căn nhà nằm ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Sau 14 ngày lẩn trốn ở căn nhà trên, Tuấn bị công an tiêu diệt.

Ngày 16/12, phiên toà tiếp tục xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 18/12.

L. Vũ (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật