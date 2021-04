Xác định được nguyên nhân thực sự vụ "chôn sống" nam thanh niên như thời trung cổ

Ngày 5/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 9 đối tượng trong nhóm hành hung, "chôn sống" một nam thanh niên gây xôn xao dư luận để làm rõ hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú phường Trường Thi, TP Vinh) là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo 13 thanh niên bắt giữ, hành hung N.Q.V (17 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Dương là đối tượng cộm cán, từng lãnh án tù về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

13 thanh niên còn lại trong nhóm thì 8 đối tượng có độ tuổi từ 17-24 bị khởi tố, bắt giam, 5 đối tượng còn lại nhỏ tuổi đang được công an tiếp tục làm rõ.



Theo thông tin ban đầu, N.Q.V đã thuê 2 chiếc xe máy của nhóm đối tượng này nhưng không trả. Quá bực tức, Nguyễn Trọng Dương chỉ đạo đàn em tìm, bắt bằng được V. để răn đe, buộc V. phải trả 2 chiếc xe máy trên.

Ngày 24/3, nhóm này đã tìm thấy V. rồi bắt giữ đưa sang bãi cát ven sông xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Tại đây, nhóm này đã hành hung, trói tay, trùm đầu nạn nhân cho xuống hố rồi "chôn sống". Clip ghi lại những cảnh này được phát tán trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận và ngày 27/3.

Công an Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau vài tiếng đồng hồ clip được phát tán, lực lượng chức năng đã triệu tập 13 thanh niên có trong clip này. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trọng Dương cũng bị cơ quan công an bắt giữ trong đêm 29/3 tại Hà Nội.

