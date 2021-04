Vứt cả xe bỏ chạy khi gặp CSGT nhưng vẫn không thoát

Ngày 13/4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT Tây Bắc đã bàn giao Huỳnh Văn Trọng (18 tuổi, quê Long An) cho Công an xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) để điều tra, làm rõ về hành vi điều khiển xe máy trộm cắp.

Trước đó vào sáng 12/4, Đại úy Huỳnh Minh Phụng và Thượng úy Nguyễn Đình Nam, cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc làm nhiệm vụ tại giao lộ quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Huỳnh Văn Trọng và chiếc xe máy bị CSGT bắt giữ.

Thời điểm này, hai CSGT phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao trong làn ô tô nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này cố tình đánh lái để lách qua CSGT và tiếp tục tăng ga bỏ chạy.



Ngay sau đó, Đại úy Phụng và Thượng úy Nam dùng môtô đặc chủng đuổi theo khoảng 1km, dừng được xe của nam thanh niên.

Qua làm việc, nam thanh niên khai tên Huỳnh Văn Trọng (18 tuổi, quê Long An) và không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ xe. Trong lúc lập biên bản, hai CSGT phát hiện ổ khóa của xe máy bị bẻ và Trọng cũng bất ngờ bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó.

Tại trụ sở Công an xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), Trọng khai chiếc xe máy hiệu Future BKS 71C3- 359.75 được một người đàn ông ở khu vực An Sương nhờ điều khiển về huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tìm chỗ bán giùm.

Theo Hoàng Thuận

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật