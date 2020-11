Vụ phát hiện thi thể trong vali: Truy tìm một giám đốc để phục vụ điều tra

Đến gần trưa 28/11, Công an TP.HCM và Công an quận 7 cho biết vẫn đang tích cực điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ giết người, bỏ xác trong vali ở phường Tân Hưng, quận 7.

Cảnh sát phong tỏa một phần đường số 3 (phường Tân Hưng) để phục vụ công tác khám nghiệm. Ảnh: Zing

Theo nguồn tin từ Zing, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc. "Nghi can gây ra vụ án mạng là đồng hương với nạn nhân", nguồn tin nói.



Theo thông tin từ PLO, cơ quan công an đang truy tìm giám đốc công ty người Hàn Quốc, 35 tuổi, để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc valy được người dân phát hiện tại khu vực trong nhà vệ sinh ngôi nhà. Ảnh: Mạng xã hội

Trước đó, tối 27/11, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, đoạn video được cho là phát hiện một thi thể người để trong valy, cạnh đó là các dụng cụ cưa, kìm trợ lực tại căn nhà thuộc một khu dân cư ở quận 7, TP.HCM khiến dư luận xôn xao.

Rạng sáng 28/11, một nguồn tin tại Công an phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM xác nhận cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với Công an quận 7 và Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ phát hiện một thi thể không nguyên vẹn trên địa bàn.

Qua tìm hiểu, căn nhà 3 tầng được một người xây cách đây vài tháng và cho một người đàn ông Hàn Quốc thuê. Cách đây 3 ngày, khách thông báo trả nhà. Khi chủ nhà đến dọn dẹp thì phát hiện chiếc vali chứa thi thể người.

Hiện tại, xung quanh ngôi nhà vẫn được phong tỏa để phục vụ điều tra.

