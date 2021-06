Vụ ôtô bị tàu hỏa tông khiến bé trai một tuổi tử vong: Hai nhân viên đường sắt bị khởi tố

Hai tháng sau tai nạn tàu hỏa tông ôtô ở xã Bình Nguyên, bà Uyên, 31 tuổi, nhân viên gác chắn và ông Chương, 44 tuổi, nhân viên trực ban ga Trị Bình bị Công an huyện Bình Sơn bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, ngày 22/6. Hai bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.



Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 7-3, tại điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang dân sinh thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô 7 chỗ.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.Trực

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Trí Minh (29 tuổi, ngụ ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên) điều khiển ô tô 7 chỗ mang biển số 76A-129.13 lưu thông theo hướng Tây- Đông. Khi đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh (tại lý trình 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên), ô tô 7 chỗ đã vượt rào chắn và bị tàu hoả SH3 chạy hướng Bắc - Nam tông vào phía đuôi xe, khiến xe ô tô văng xa cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 10m.

Vụ tai nạn đã khiến cháu Nguyễn Thiên Phúc (1 tuổi - con trai anh Nguyễn Trí Minh) tử vong. Hai vợ chồng Nguyễn Trí Minh và Trần Thị Mỹ Trinh (22 tuổi) bị thương nặng.

Ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết, đèn tín hiệu màu đỏ đã được bật sáng báo hiệu phải dừng đường bộ, nhưng chắn đường ngang chưa được kéo xuống kịp thời. Nữ nhân viên gác chắn có biểu hiện xử lý lúng túng, không chính xác.

Đường sắt Bắc - Nam đi qua tỉnh Quảng Ngãi dài gần 100 km. Cơ quan chức năng đang rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông dọc theo tuyến để khắc phục các điểm đen, hạn chế tai nạn giao thông.

