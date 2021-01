Vụ người phụ nữ bị truy sát giữa đường ở Hà Nội: Nghi phạm có thể đối mặt án tử

Khoảng 12h ngày 8/1, tại địa phận xã Liên Phương (huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Vào thời điểm trên, một người phụ nữ đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị một nam giới chặn đường sát hại. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân là chị Lê Thị L (SN 1989, ở huyện Thường Tín).

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ án mạng, Công an huyện Thường Tín đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị đã truy xét, bắt nhanh đối tượng gây án.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, sau một thời gian ngắn truy bắt, khoảng 8h ngày 9/1/2021, Công an huyện đã phối hợp với Phòng CSHS (Công an Hà Nội) đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) khi tên này đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Qùy (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Được biết đối tượng này trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Tùng được đưa về trụ sở Công an huyện Thường Tín để điều tra. Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Bình luận về vụ án mạng đau lòng này, luật sư Nguyễn Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, qua những thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng Tùng sẽ bị khởi tố về tội "Giết người" theo Điều 123 (BLHS 2015) với các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Có tính chất côn đồ; vì động cơ đê hèn. Theo đó, đây là một vụ án mạng gây hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, đối tượng đã rất manh động, thể hiện sự côn đồ, tước đi mạng sống của người khác.

"Trong số các quyền nhân thân, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được. Vì vậy, người xâm phạm tới quyền này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Với những hành vi trên, đối tượng Tùng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất của tội danh này. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt với đối tượng này, tòa án sẽ căn cứ vào hai yếu tố chính là yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi. Gồm tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, hậu quả đã xảy ra với nạn nhân, với xã hội; nhân thân của đối tượng Tùng. Trong đó, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sẽ là những yếu tố quyết định đến mức hình phạt cụ thể.

Thực tiễn cho thấy đối với những đối tượng phạm tội có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ đê hèn, nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì thường sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc, có thể là tử hình", luật sư Long phân tích.

Cũng theo luật sư Long, "phạm tội vì động cơ đê hèn" thì chủ yếu xảy ra đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và các tội xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ của công dân. Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định "vì động cơ đê hèn" là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm q (khoản 1, Điều 123, BLHS 2015).

"Hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Tùng còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng với nạn nhân thiệt mạng theo quy định của Bộ luật Dân sự", luật sư Long chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: n) Có tính chất côn đồ; q) Vì động cơ đê hèn.

