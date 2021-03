Vụ hành hung, lấp cát chôn sống nạn nhân: Lời khai ban đầu của các đối tượng

Chiều ngày 27/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng trong clip hành hung, lấp cát nạn nhân được lan truyền trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày.



Nhóm đối tượng dọa nạt, hành hung nạn nhân.

Đại tá Hùng cho biết thêm, sau khi xuất hiện clip trên mạng xã hội, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ ngay. Sau 3 tiếng đồng hồ, nhiều đối tượng đã được triệu tập. Nạn nhân cũng được xác định là N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Nhiều đối tượng liên quan đến vụ hành hung, lấp cát chôn sống người đã được công an triệu tập.

Clip gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

"Trong clip đã thể hiện rõ hành vi của nhóm đối tượng này là bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ thêm một số tình tiết xem có cấu thành thêm tội danh khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật" – Đại tá Hùng nói.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận N.Q.V có nợ nần với nhóm thanh niên này. Gia đình của nạn nhân cũng nhờ nhóm thanh niên này "dạy dỗ" V. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã làm quá, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, vào sáng 27/3, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ với những hành động dã man của nhóm người có hành vi hành hung một thanh niên. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên này còn trói tay, trùm đầu nạn nhân cho xuống hố cát rồi lấp cát kín người nạn nhân.

Vũ Đồng – Sơn Nguyễn

