Vụ hành hạ nhân viên tại quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Nạn nhân khai từng bị chém vào tay

Ngày 24/11, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đang tiếp tục làm rõ hành vi "Hành hạ người khác" của Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê quán Quảng Ngãi, là chủ quán bánh xèo Miền Tây tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Yên Phong cũng đưa hai nam thanh, thiếu niên là người làm cho quán bánh nghi bị hành hạ đi khám và giám định thương tích.

Trước đó, ngày 22/11, sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Yên Phong đã vào cuộc điều tra. Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, chỗ làm việc của nghi can, chủ quán bánh xèo Nguyễn Thị Anh Tuyết. Ngay sau đó, Tuyết cũng bị cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài em Trương Quang D (15 tuổi), Công an huyện Yên Phong cũng đang xác minh lời khai của Võ Văn Đ (21 tuổi) cũng làm nhân viên của Tuyết và khai báo về việc bị nữ chủ quán này hành hung nhiều lần, dẫn tới thương tích.

Chủ quán bánh xèo chỉ nơi hay đánh 2 nhân viên (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan công an, Đ trình bày thường xuyên bị Tuyết đánh. Mỗi lần hành hung, Tuyết thường lôi Đ và D vào một góc kín sau quán. Đ cho rằng mình từng bị Tuyết đánh gãy ngón tay. Thậm chí, có lần Đ bị Tuyết chém vào tay nhưng không cho đi khâu, phải tự cầm máu tại nhà.

Hai nạn nhân này cũng cho biết mình thường phải làm việc trong nhiều giờ mỗi ngày. Chỗ ngủ của họ gần với nhà vệ sinh. Hai nạn nhân cũng tố với cơ quan công an rằng họ thường xuyên bị bắt nhịn đói, ăn đồ thừa của khách.

Theo Đ trình bày thì dù bị hành hung dã man như vậy nhưng nam thanh niên này không dám trốn vì tiền lương thời gian làm tại đây chưa được thanh toán.

Trước đó, khai tại cơ quan điều tra, chủ quán Nguyễn Thị Ánh Tuyết thừa nhận nhiều lần hành hung hai nhân viên Đ và D. Theo Tuyết thì do hai nhân viên trên lười, ở bẩn, không chịu làm việc nên mới đánh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh lời khai của hai nhân viên quán bánh xèo Miền Trung là Đ và D để làm rõ vụ việc.

T. Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật