Vụ cô gái bị nhóm người đánh đập dã man ở Thừa Thiên – Huế: Khởi tố 4 bị can

Tối 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hương Trà cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can với tội danh "làm nhục người khác".

Danh tính 4 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú tại 30/3/73 Bùi Thị Xuân, TP Huế), Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991) cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Cơ quan công an lấy lời khai các bị can.





Theo cơ quan công an, vào ngày 16/11 tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà xảy ra vụ đánh ghen giữa nhóm gồm 4 người với một cô gái được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một phụ nữ trong nhóm.

Lợi dụng lúc đêm tối, tại nơi vắng người, 4 người này phát hiện cô gái đang ngồi cùng chồng của người trong nhóm nên đã xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục một người phụ nữ, quay lại clip sau đó đăng tải lên mạng internet.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, Công an thị xã Hương Trà đã khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý. Đến ngày 19/11, cơ quan công an thị xã Hương Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Làm nhục người khác".

4 bị can tại cơ quan công an.





Như báo GĐ&XH đã thông tin, sáng ngày 20/11, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Việt Phương – Trưởng Công an TX Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc liên quan tới nhóm người có hành vi đánh đập dã man người khác vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ bị nhóm người lột sạch quần áo, ghì chặt người xuống đường để đánh đập dã man, mặc dù nạn nhân đã liên tục gào khóc, van xin nhưng nhóm người trên vẫn không buông tha.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều tối 16/11, tại xã Hải Dương, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời điểm trên, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển xã Hải Dương thì bị nhóm người tấn công với lý do nghi ngờ quan hệ bất chính với chồng người khác. Sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an TX Hương Trà đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Hoàng Dũng

