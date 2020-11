Vụ chồng giết người vì cứu vợ: Mẹ ruột thuê người bắt cóc con gái liên tục khóc lóc, hối hận

Vụ việc chồng đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc, diễn ra vào trưa ngày 15/11 tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành khởi tố Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) về hành vi "giết người".



6 bị can bị khởi tố về hành vi "bắt người trái pháp luật" gồm Võ Thị Kim Chi (53 tuổi), Nguyễn Thanh Nhựt (20 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long); Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi); Dương Văn Tiến (31 tuổi); Trần Văn Dũng (29 tuổi) và Nguyễn Anh Vĩnh (25 tuổi, cùng trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trần Ngoại Giao bị khởi tố vì tội "giết người" (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Theo Tuổi trẻ, hồ sơ điều tra ban đầu của công an cho biết, giữa bà Chi và con ruột Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, vợ Giao) có mâu thuẫn trong việc tiền bạc, cấp dưỡng.

Do đó, ngày 15/11, bà Chi "bật đèn xanh" để Nhựt thuê taxi và dẫn đường cho nhóm trên đi cùng Trần Lê Dư Thịnh (28 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) mang theo roi điện, bình xịt hơi cây, gậy ba khúc... đến Vĩnh Long bắt Hằng đưa về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trưa cùng ngày, khi cả nhóm đến quán cà phê Tâm Giao đã lao vào trấn áp, lôi Hằng ra ngoài, Hằng la lớn cầu cứu. Đang đi hái dừa và lột dừa sau vườn, nghe tiếng vợ kêu cứu, Giao chạy ra giải cứu thì bị nhóm này đánh vào cổ và xịt hơi cay vào mặt.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Giao cầm cây kim loại có hàn đầu nhọn quơ tứ tung và đâm về phía nhóm bắt cóc. Hậu quả, một người bị đâm trúng nách tử vong, 2 người bị đâm trúng bụng bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Giao đến công an đầu thú. Riêng Nhựt đón taxi bỏ trốn về Bà Rịa - Vũng Tàu báo tin cho mẹ ruột là Chi biết sự việc. Ít ngày sau đó, cả Nhựt và bà Chi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, bà Chi nhiều lần khóc lóc, tỏ ra hối hận vì không ngờ hậu quả xảy ra quá lớn.

Bà Chi tại cơ quan công an (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo báo Đất Việt, một đại diện ấp An Hiệp cho biết vợ chồng anh Giao chị Hằng mở quán cafe ở địa phương kinh doanh. Anh Giao bản tính hiền lành chăm chỉ, không có xích mích với ai, ngoài kinh doanh người này còn đi lấy dừa khô về bán.

Đại diện ấp An Hiệp cũng chia sẻ: "Bà Chi có hai người con là chị Hằng và Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi). Sau khi chồng bà mất, bà về địa phương sinh sống cùng con trai.

Mặc dù ít tuổi, nhưng người con trai bà Chi đã dính vào tệ nạn xã hội. Thậm chí, khi con gái là chị Hằng và địa phương lên phương án đưa Nhựt đi cai nghiện nhưng bà Chi cũng không đồng ý.

Suốt thời gian trước đó, chị Hằng luôn chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con bà Chi, nhưng khi biết chuyện em trai nghiện và không bảo được mẹ đưa em đi cai nên chị Hằng không chu cấp nữa, khiến hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí trước đó gia đình bà này đã phải nhờ địa phương can thiệp, hòa giải vụ đất đai".

