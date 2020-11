Vụ chồng đâm chết người để cứu vợ: Người mẹ là chủ mưu bắt cóc con gái khai gì?

Ngày 20.11, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) điều tra về hành vi giết người.



Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, tạm trú Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ - con ruột Chi) cùng 4 bị can khác về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, Chi thuê nhóm người bắt cóc con gái với số tiền ứng trước khoảng 10 triệu đồng. Nhựt cũng trực tiếp tham gia, dẫn đường cho nhóm này.

Ngày 15/11, Chi thuê 6 người từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến xã Long An, H.Long Hồ bắt con gái mình là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM). Đến hơn 10 giờ cùng ngày, nhóm này có mặt tại quán cà phê Tâm Giao (ấp An Hiệp, xã Long An) của Giao (chồng chị Hằng).

Trần Ngoại Giao đến công an đầu thú sau khi đâm chết người.

Sau đó một số đối tượng bước vào bên trong khống chế, bắt giữ nữ chủ quán Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi) định đưa lên ôtô tẩu thoát. Toàn bộ sự việc trên được camera an ninh gắn tại quán cà phê ghi lại.

Vào thời điểm trên bên trong quán cà phê không có khách và xuất hiện một nam thanh niên mặc áo sơmi màu sậm tối, quần lửng ngang gối và đầu đội nón bước vào quán trước tiên. Sau đó, chiếc ôtô 7 chỗ dừng lại phía trước và có một thanh niên dáng người ốm, mặc áo khoát sơ-mi trắng, quần dài tay cầm bình xịt hơi cay lao vào xịt tứ tung.

Chị Hằng bị nam thanh niên vào quán đầu tiên cùng 2 thanh niên khác trên xe bước xuống nắm tay kéo lê dưới đất từ trong quán ra ôtô.

Lúc này, chồng chị Hằng là anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang cầm gậy sắt có mũi nhọn để lột vỏ dừa phía sau vườn nghe tiếng vợ la hét nên lao ra giải cứu. Bị nhóm đối tượng chống trả bằng cách xịt hơi cay vào mặt nên anh Giao sẵn cầm thanh sắt trên tay đâm trúng Tuấn.

Lúc này, Tuấn và 2 thanh niên cùng nhóm cố mở cửa bước xuống xe tháo chạy nhưng được một đoạn Tuấn gục chết. Giao sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú, báo Công an nhân dân đưa tin.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ động cơ và vai trò của từng người để xử lý theo quy định.

PV

