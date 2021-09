Khi công an bỗng chốc trở thành tội phạm

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Long (SN 1988, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Long là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng).

Trước đó, rạng sáng 1/9 Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức bắt giữ Hoàng Xuân Vũ (SN 1991, ở Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) và Lê Danh Hoàng (SN 1997, ở Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ đối với Hoàng Xuân Vũ gồm: 1 hộp giấy bên trong có 4 túi ni-lon, mỗi túi chứa 100 viên nén màu xanh (tổng có 400 viên nén), qua giám định số viên nén trên là ma túy có khối lượng 198,36 gam là loại MDMA.

Cơ quan chức năng thu của Lê Danh Hoàng 1 túi xách bên trong có 1 túi ni-lon có chứa tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy, có khối lượng 3,06 gam là loại Ketamine; 1 túi ni-lon bên trong chứa 25 viên nén màu xanh hình ngũ giác, qua giám định là ma túy có khối lượng 12,45 gam là loại MDMA và 1 tờ tiền có mệnh giá 5 nghìn đồng gói bên trong là chất tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy có khối lượng 0,23 gam là loại Ketamine.

Tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ

Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Nguyễn Hải Long- cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Lê Chân) đã chuyển tiền cho đối tượng Vũ để mua số ma túy nói trên.

Ngày 7/9, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hải Long. Đến 8/9, đối tượng Long bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nguyên nhân

Câu chuyện trên đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận. Trao đổi với PV, PGS.TS Đại tá Đỗ Cảnh Thìn – Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học học bày tỏ quan điểm: Ma túy là hiểm họa toàn cầu. Tình hình đấu tranh phòng, chống ma túy rất khó khăn, phức tạp.

Có nhiều nguyên nhân khiến tội phạm ma túy gia tăng, mặc cho hình phạt cao nhất lên tới chung thân, tử hình.

Điều đầu tiên chúng ta phải đề cập đó chính là lợi nhuận siêu khủng mà ma túy mang lại. Đây là yếu tố quan trọng khiến rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận từ bỏ cả mạng sống để lún chân vào ma túy. Đứng trước đồng tiền, không phải ai cũng có thể làm chủ được bản thân và hành động.

Khi hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, hoạt động của tội phạm ma túy cũng tinh vi, xảo quyệt hơn. Chúng thường tổ chức thành các đường dây quy mô lớn với mạng lưới chân rết dày đặc. Nhằm nắm bắt được thông tin, đường đi nước bước của cơ quan điều tra, các đối tượng buôn bán ma túy sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để mua chuộc, lôi kéo những cán bộ biến chất (trong lực lượng Công an, Biên phòng…). Khi những cán bộ này sa chân sẽ bị giàng buộc, trói chặt vào ma túy, khó lòng mà thoát ra được.

Vụ án trên một lần nữa trở thành hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý cán bộ, đặc biệt là ở các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy vẫn còn tồn tại những kẻ hở nhất định cần phải sớm được chấn chỉnh.

Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học Đỗ Cảnh Thìn thông tin với PV. Ảnh:TL

Trong khi đó luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, việc một cán bộ công an phòng chống ma túy bị bắt vì hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" là câu chuyện đáng buồn, đáng tiếc.

Cơ quan điều tra cần phải tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa các bị can trong vụ án này như thế nào, việc mua bán trái phép chất ma túy được thực hiện do ai là chủ mưu, việc thỏa thuận ăn chia lợi nhuận được tính toán ra sao, có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của bị can Long hay không.

Theo quy định tại khoản 3 (Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015), hành vi mua bán "Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;" các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Đây là mức hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm về mua bán trái phép chất ma tuý.

"Cuộc chiến chống ma túy ngày càng quyết liệt, hơn bao giờ hết đòi hỏi cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung, lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng phải có "tay sạch, mắt sáng, lòng trong", đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này, góp phần giữ gìn bình yên cho xã hội.

Việc Công an TP. Hải Phòng khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Long, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng) thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng công an đối với loại tội phạm này", luật sư Cường nhận định.

C.Lê

