Vụ bố bạo hành con gái 15 tuổi ở Bắc Ninh: Phạm tội khi “ngáo đá” có được miễn trách nhiệm hình sự?

Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, trú tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo khoản 2 (Điều 185, Bộ luật Hình sự 2015).



Trước đó, Công an huyện Tiên Du tiếp nhận tin trình báo về việc Đức hành hạ con gái tên N.T.H (15 tuổi). Vào cuộc điều tra, công an xác định Đức ly thân với vợ năm 2007. Còn cháu H, do ốm đau thường xuyên nên phải đi viện chữa bệnh. Thay vì động viên, chăm sóc con gái thì Đức lại bắt cháu H nghỉ học. Trong quá trình sinh sống, Đức có sử dụng ma túy. Mỗi lần phê thuốc, người cha độc ác ấy thường dùng ống nhựa đánh đập con gái thậm tệ.

Ngày 30/12/2020, Đức dùng tông đơ cắt tóc đánh vào đầu, gáy con gái. Sau đó, Đức trói chân tay cháu H và dùng roi đánh cho đến khi con gái ngất xỉu. Khám xét nơi ở của Đức, công an thu giữ nhiều dụng cụ liên quan vụ bạo hành trên. Theo cơ quan chức năng, Đức nghiện ma túy, từng có tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Có thể nói, hành vi bạo hành của Đức với con gái khiến nhiều người bức xúc, lên án. Bởi lẽ, cháu bé đã không được may mắn như nhóm bạn cùng trang lứa. Với hoàn cảnh eo le, thiệt thòi như vậy đáng lẽ Đức phải yêu thương con mình hơn để bù đắp cho những thiếu hụt, thiệt thòi cho con. Vậy nhưng, Đức đã không làm tròn nghĩa vụ ấy mà còn có hành vi bạo hành con gái rất tàn nhẫn.

Đối tượng Đức tại cơ quan chức năng (ảnh TL)





Bình luận về vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, viêc người cha to khỏe trút giận lên người đứa trẻ mới 15 tuổi để giải phóng nỗi bực tức trong người là hành vi rất côn đồ, đê hèn, tàn nhẫn và vi phạm pháp luật. Do vậy, việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam Đức là có căn cứ. "Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em. Bởi vậy cơ quan chức năng cần sớm làm rõ và xử lý nghiêm minh đối tượng này trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Thực tiễn cho thấy, các hành vi bạo hành, hành hạ trẻ em thường diễn ra trong những gia đình không có hạnh phúc. Với trẻ em sống trong gia đình mà bố mẹ ly hôn thì nguy cơ bị bạo hành càng nhiều hơn, đặc biệt là khi người cha, người mẹ là người nghiện rượu hoặc nghiện ma tuý. Bởi vậy, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em cần phải có thống kê, phân loại, sàng lọc, nắm bắt thông tin kịp thời để kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em để tránh việc bạo hành xảy ra kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ em, gây lo lắng hoang mang trong xã hội", luật sư Cường chia sẻ.

Được biết, mỗi lần bạo hành con gái, Đức thường sử dụng ma túy. Vậy những kẻ phạm tội do "ngáo đá" sẽ bị xử phạt như thế nào? Về vấn đề này, luật sư Cường nhận định, thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng ma túy đá, dẫn đến ảo giác, không làm chủ được hành vi của mình. Người bị "ngáo đá" có các biểu hiện gần như giống với bệnh tâm thần phân liệt nhưng mức độ nguy hiểm hơn. Theo đó, sau khi sử dụng Methamphetamine, người "ngáo đá" có triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần, tách rời khỏi thực tại (ảo tưởng hoặc ảo giác).



"Pháp luật chưa có quy định riêng biệt đối với người phạm tội trong tình trạng bị kích thích do nghiện ma túy hoặc do "ngáo đá". Tuy nhiên, tại Điều 13 (Bộ luật Hình sự 2015) có quy định chung là người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, trường hợp người "ngáo đá" phạm tội thì cũng tương tự người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đã gây ra", luật sư Cường phân tích.

Điều 185: Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình 1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: …. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;

