Vụ 200 triệu lít xăng giả: Bộ Công an khẳng định có tình trạng bảo kê cho hoạt động buôn lậu, làm xăng giả

Đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an chia thàng 14 tổ công tác với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại các tỉnh, thành: Đồng Nai, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, TP Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu được trong đợt này, gồm: 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.