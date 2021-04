Vụ 2 vợ chồng tử vong ở Nghệ An: Người chồng trầm cảm rồi sát hại vợ

Sáng 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vụ việc hai vợ chồng tử vong ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ là do người chồng bị bệnh trầm cảm rồi sát hại vợ. Sau đó, người chồng nhảy xuống giếng tự tử.



Hai nạn nhân là anh T.B.T (SN 1976) và người vợ là chị N.T.Đ (SN 1973) trú xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn.



"Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình mai táng cho các nạn nhân" – lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.



Như đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 13/4. Thời điểm đó, hai người con đang học THPT về thì phát hiện người mẹ tử vong trong nhà. Tiếp đó, người bố cũng được phát hiện tử vong dưới giếng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc.

Chính quyền xã Kỳ Sơn thông tin, hai vợ chồng anh T., chị Đ. có hai người con đang học THPT. Anh T. đi xuất khẩu lao động từ nước Nga và vừa về nhà được mấy tháng. Gia đình khá giả, sống hòa thuận, chưa có điều tiếng gì ở địa phương. Sau sự việc, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng làm lễ mai táng.

