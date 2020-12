Vờ mua hàng, 2 người nước ngoài giật cọc tiền, lên ô tô tẩu thoát

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Zahid Ali (SN 1983) và Ibrahim Ali (SN 1971, cùng quốc tịch Pakistan) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Công an tình nghi đây là băng nhóm người nước ngoài trộm cắp, cướp giật chuyên nghiệp nên đang mở rộng điều tra.

Hai nghi can người Pakistan khi bị bắt giữ

Trước đó, sáng 16/11 anh Võ Minh N đang buôn bán đồ gia dụng di động ở lề đường tại ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh thì có một ô tô dừng lại. Hai người nước ngoài xuống xe và vào lựa hàng.



Hai người này tỏ ra không biết tiếng Việt nên khi hỏi giá thì chỉ trỏ. Anh N rút cọc tiền trong túi ở trước ngực để hướng dẫn, báo giá cho thuận tiện.

Một trong hai người khách nước ngoài giật lấy cọc tiền của anh N rồi cả 2 phóng lên ô tô để đồng bọn nhấn ga tẩu thoát. Anh N chạy đuổi theo, bám vào gãy kính chiếu hậu xe. Các đối tượng cố lái ô tô tốc độ cao để thoát nên làm anh N té xuống đường.

Anh N đã đến Công an địa phương trình báo việc bị giật cọc tiền khoảng 25 triệu đồng.

Ô tô mà nhóm người Pakistan thuê để làm phương tiện gây án

Công an huyện Binh Chánh phối hợp cùng Đội Hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, truy xét.

Công an xác định, gần đây ở huyện Bình Chánh và lân cận xuất hiện tình trạng người nước ngoài vờ mua hàng để trộm cắp và cướp giật. Công an tình nghi do một nhóm thực hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hình ảnh camera an ninh, Công an xác định, nhóm người nước ngoài cướp giật tài sản của anh N đã di chuyển bằng ô tô hiệu Vios, BKS: 66A -087.22. Công an xác minh, xe ô tô này của 1 công ty vận tải và du lịch tại quận Tân Phú, cho người nước ngoài có tên Wasem thuê thời hạn 2 ngày.

Qua truy xét, Công an lần theo dấu vết thì phát hiện chiếc xe được gửi tại bãi xe ở công viên 23/9, nhưng không xác định người gửi lại là ai, đã đi đâu?

Công an khoanh vùng, đến tối 20/11 đã tìm ra 2 đối tượng nghi vấn xuất hiện ở đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 nên tiến hành mời về làm việc. Hai đối tượng này khai là Zahid Ali và Ibrahim Ali, cùng quốc tịch Pakistan và thừa nhận thực hiện màn cướp giật cọc tiền 25 triệu đồng của anh N.

Ngoài ra, chúng khai thêm đồng bọn là đồng hương làm tài xế. Anh N nhận diện đúng Zahid Ali và Ibrahim Ali đã cướp giật tiền của anh.

Công an TP.HCM làm rõ, trong vòng 3 năm trở lại đây Zahid Ali và Ibrahim Ali nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch. Công an tình nghi, đây là băng nhóm tội phạm đường phố nên tiếp tục mở rộng điều tra.

