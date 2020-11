Vỏ bọc giàu có, sang chảnh của hot girl cầm đầu đường dây đánh bạc tiền tỷ

Ngày 27/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hậu (33 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Tổ chức đánh bạc.

Để che đậy hành vi phạm tội của mình, Hậu tạo cho mình hình ảnh một doanh nhân thành đạt có cuộc sống giàu có nhiều người mơ ước. Trên trang cá nhân, ngoài việc đăng bài bán hàng online, người phụ nữ này còn đăng hình ảnh những bữa tiệc tùng, ăn uống, du lịch sang chảnh.

Chính vì thế, nhiều người không biết rằng, người phụ nữ này đang sử dụng công nghệ cao để điều hành một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề cực lớn tại 2 địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc.

Hàng ngày, số tiền giao dịch đánh bạc tại đường dây này trung bình hơn 1 tỷ đồng. Khi nhận bảng lô đề từ các "đại lý", sau 18 giờ, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Giúp sức cho Hậu có Hồ Thế Kiếm (32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc), là đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án, thủ đoạn hoạt động vô cùng manh động và liều lĩnh. Kiếm là đại lý cấp 1 và cũng là đàn em của Hậu.

