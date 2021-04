Vì sao vợ của một diễn viên nổi tiếng bị bắt?

Tối 7/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện lệnh bắt bị can, lệnh khám xét đối với Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi) và Đặng Thị Tuyết Lan (56 tuổi, đều trú tại TP Vũng Tàu).

Hai người này bị bắt vì tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lâm Thị Thu Trà. Ảnh: Vietnamnet

Theo Công an TX.Phú Mỹ, việc bắt 2 bị can nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" do cha con Lê Thái Thiện (còn gọi là "Thiện Soi" SN 1965, trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai ông Thiện) thực hiện.

Cơ quan công an xác định, trong 2 năm liền từ 2018 - 2019 Trà và Lan đã cho cha con Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng với lãi suất 2.000-3.000 đồng/triệu đồng/ngày, thể hiện thông qua các giấy tờ, tài liệu thu giữ tại nhà ông Thiện.

Quá trình vay, "Thiện Soi" đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Khám xét tại nhà các bị can, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện lệnh bắt bị can, lệnh khám xét đối với Lâm Thị Thu Trà. Ảnh: Zingnews

Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến với tên gọi là doanh nhân Thu Trà, là vợ của một diễn viên nổi tiếng. Bà Thu Trà và nam diễn viên này hiện sinh sống tại TP Vũng Tàu, cả 2 thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc trên mạng xã hội và báo chí.

Ông Thiện "Soi" được biết đến là đại gia ở thị xã Phú Mỹ với 2 căn biệt thự rộng hàng nghìn m2 nằm bên quốc lộ 51.

Đại gia này bị nhiều người tố cáo cho vay nặng lãi. Khi không đủ khả năng chi trả, người vay bị đe dọa, phải thế chấp sổ đỏ.

Hương Ly (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật