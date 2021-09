Vết máu "lạ" và lời kể về vụ cướp "mơ hồ" đã lật tẩy hai hung thủ giết người sau 15 năm

Một nạn nhân, hai vết máu

Vào ngày 28/8/2006, tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất nhưng trong suốt nhiều năm, Công an tỉnh Lào Cai vẫn chưa thể làm rõ được hung thủ. Cho đến năm 2021, chỉ từ thông tin sơ sài của một phạm nhân, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc và lột mặt hai đối tượng gây ra vụ cướp rúng động trên.



Năm 2006, Ngô Văn Tuấn (SN 1987) và Lê Văn Hạnh (SN 1988) cùng trú tại Vĩnh Phúc rủ nhau lên Lào Cai làm ăn. Tuy vậy, hai thanh niên này vốn dĩ lười lao động, lại nghiện ma tuý nên chúng chẳng thể kiếm được công việc nào "cho ra hồn". Sau thời gian "vật vờ" Tuấn và Hạnh đi làm thợ xây để kiếm "đồng ra, đồng vào". Vì thế, những đồng lương ít ỏi không đủ để đáp ứng cơn nghiện của hai gã thanh niên này nên chúng bàn nhau đi cướp tài sản của người lái xe ôm lấy tiền tiêu sài.

Sau khi thống nhất, hai đối tượng đi bộ ra cầu Cốc Lếu (TP Lào Cai), lúc này, Hạnh đã thủ sẵn một con dao làm hung khí. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn lại vài ba người xe ôm vẫn đang kiên nhẫn đợi những vị khách cuối cùng.

Tuấn, Hạnh lượn một vòng, liếc đôi mắt "cú vọ" để tìm "con mồi". Cuối cùng, hai đối tượng chọn một người đàn ông lớn tuổi cho hành trình gây án của mình. Chúng lại gần, đề nghị người lái xe ôm chở vào khu kinh tế Kim Thành.

Khi chiếc xe máy đi đến đoạn đường xấu, vắng vẻ, Tuấn giả vờ làm rơi một bên dép xuống đất. Người lái xe ôm vội dừng lại thì bất ngờ hai vị khách "trở mặt". Chúng yêu cầu người lái xe ôm phải "nôn" tiền. Nhiều năm làm xe ôm vùng biên viễn, người lái xe tỏ ra cứng cỏi, không đồng ý và còn hô hoán tìm sự trợ giúp.

Thấy vậy, Hạnh rút con dao mang theo người ra đâm liên tiếp vào nạn nhân. Người lái xe ôm vùng bỏ chạy thì bị Tuấn đuổi theo ôm lấy để cho Hạnh dùng dao tước đoạt mạng sống của lái xe xấu số. Trong lúc đâm, Hạnh vô tình đâm vào tay Tuấn khiến đối tượng này bị thương.

Sau khi sát hại người lái xe ôm, chúng định lấy xe máy để rời đi nhưng do chiếc xe không nổ nên hai đối tượng để lại rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin vụ án, Công an tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường. Tại đây, nạn nhân được xác định là ông Lê Thái H (SN 1964, trú tại Duyên Hải, TP Lào Cai).

Kết luận giám định pháp y số 37/GĐPY ngày 2/9/2006 xác định nạn nhân Lê Thái H tử vong do suy hô hấp cấp, đa vết thương, mất máu cấp do tác động của vật cứng có lưỡi sắc, không được cứu chữa kịp thời.

Một đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Cơ quan giám định cũng kết luận, trên các phần đuôi xe máy có các vết máu người nhưng không phải là của nạn nhân H.

Mặc dù rất quyết tâm điều tra, làm sáng rõ vụ án, tuy nhiên trong suốt nhiều năm ròng những manh mối về nghi phạm vẫn "bặt vô ấm tín".

Trong suốt một thời gian dài, các chiến sỹ của Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lào Cai liên tục lần tìm các manh mối của vụ án. Tuy nhiên, những thông tin thu thập được quá ít, không đủ để dựng lên chân dung của nghi phạm sát hại ông H.

Câu chuyện "làm quà" với bạn tù đã lật tẩy tên sát nhân

Quay lại với Hạnh và Tuấn, sau cái đêm gây ra vụ án sát hại người lái xe ôm ở cầu Cốc Lếu, hai đối tượng bỏ trốn về quê ở Vĩnh Phúc. Cùng với thời gian, mỗi đứa di cư một nơi, chẳng ai còn nhớ về tội ác của mình nữa.

Đến năm 2020, với bản tính của một tên "côn đồ máu lạnh", Tuấn lại gây ra một vụ giết người tại Vĩnh Phúc. Lần này, Tuấn không thể trốn thoát như 15 năm trước. Gã bị kết án 13 năm tù cho hành vi tội ác của mình.

Tại trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Tuấn quen biết một bạn tù. Chẳng biết có phải muốn "khoe mẽ lấy le" hay không mà Tuấn đem câu chuyện 15 năm trước hắn từng gây án tại Lào Cai kể lại cho người bạn tù này.

Tất nhiên, Tuấn cũng chỉ kể sơ sơ, còn chi tiết vụ án như ở đâu, với ai thì gã không hề nói. Người bạn tù cũng chỉ nghe "cho biết" giống như bao câu chuyện mà các gã tù khác thường mang ra kể lúc buồn chán.

Sau một thời gian, Tuấn chuyển trại, người bạn tù kia được đưa về trại giam Tân Lập (Bộ Công an) để thụ án.

Tại đây, người bạn tù đã báo cáo cán bộ Công an trại giam Tân Lập về câu chuyện mà Tuấn đã kể. Những thông tin này lập tức được báo về các đơn vị nghiệp vụ và chuyển đến Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận, Đại tá Lưu Hồng Quảng- Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh thông tin.

Trả giá

Công việc ban đầu của các chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lào Cai là rà soát một loạt các vụ án cướp tài sản mà chưa bắt được hung thủ, trong đó có cả những vụ đã bị đình chỉ điều tra.

Sau nhiều ngày "lục tìm", Công an tỉnh Lào Cai nhận thấy những thông tin mà phạm nhân ở trại Tân Lập cung cấp có nhiều điểm trùng khớp với vụ án ông H bị sát hại tại địa bàn phường Cốc Lếu năm 2006.

Lúc này, cùng với việc tiếp cận đối tượng Tuấn, cơ quan công an đã tiến hành nhiều biện pháp điều tra khác.



Đến cuối tháng 3/2021, Công an tỉnh Lào Cai nhận được Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trong đó khẳng định một mẫu máu thu được tại hiện trường vụ án là của Ngô Văn Tuấn. Từ căn cứ này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng đấu tranh với Tuấn.

Vốn dĩ là kẻ lỳ lợm, vào tù ra tội nhiều lần nên Tuấn ban đầu cương quyết không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng rõ ràng của cơ quan công an, Tuấn đã cúi đầu khai cùng Hạnh gây ra vụ cướp xe ôm trên.

Về phần Hạnh, về địa phương được một thời gian, đối tượng đã lên Sơn La sinh sống rồi lập gia đình. Hạnh những tưởng tội ác của mình sau ngần ấy năm sẽ không còn bị ai "đưa ra ánh sáng nữa".

Vậy nhưng "lưới trời lồng lộng", chúng vẫn không thể trốn thoát. Sau 15 năm gây án, cả hai đã bị bắt giữ và thừa nhận đã sát hại người lái xe ôm xấu số.

T.Sơn

