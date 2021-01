Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (05/01), ông Đỗ Quý Can – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết: "Tối qua tại quán karaoke Tuấn Anh trên địa bàn xảy ra vụ nổ súng vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền. Vụ việc không có ai thương vong và cơ quan công an huyện đang tiến hành thụ lý giải quyết".



Xe ô tô của Dương Minh Tuyền bị bắn đêm qua tại thị trấn Thanh Miện (Hải Dương)

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, trước khi xảy ra sự việc, Dương Minh Tuyền đi ăn cỗ tại xã Đoàn Tùng (cùng huyện Thanh Miện). Khi ăn xong, anh Tuyền đi xe ô tô đến quán karaoke Tuấn Anh (9 tầng) tại thị trấn Thanh Miện uống cafe. Đến nơi, Tuyền dựng xe ở ngoài quán và một lát sau có 2 thanh niên đi xe máy đến bất ngờ nổ súng vào xe.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn có mặt tại nơi xảy ra sự việc nhanh chóng báo về Công an huyện Thanh Miện thụ lý giải quyết. Hiện tại, cơ quan công an đang đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dương Minh Tuyền, trú tại phường Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh) được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "thánh chửi". Ngày 18/4, Dương Minh Tuyền bị TAND TP Bắc Ninh đưa ra xét xử và tuyên phạt 32 tháng tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản".

