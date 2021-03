Vào tiệm thuốc tây cướp tài sản để lấy tiền chơi game và mua ma túy

Khoảng 23 giờ 55 phút ngày 26/3, M.T.M.X (SN 1999) là nhân viên bán thuốc tây cho một tiệm thuốc trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên đến Công an phường Mỹ Long trình báo, về việc vừa bị một thanh niên xông vào tiệm thuốc, có hành động, lời nói đe dọa, rồi lấy đi chiếc iPad trị giá khoảng 10 triệu đồng và buộc X. lấy hết số tiền trong quầy đưa cho đối tượng.



Đối tượng Trần Ngọc Giàu.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Long Xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường Mỹ Long rà soát, xác định đối tượng gây án ra vụ cướp là Trần Ngọc Giàu. Biết không thể trốn thoát, sáng 27/3, Trần Ngọc Giàu đã đến Công an phường Mỹ Long đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Giàu khai nhận: Sau khi cướp được tài sản tại tiệm thuốc tây, do bị người dân truy đuổi, Giàu đã ném lại chiếc iPad. Còn số tiền gần 4 triệu đồng cướp được, Giàu mua ma túy sử dụng và chơi game.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

