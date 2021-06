Tụ điểm bán cỏ Mỹ dưới vỏ bọc "Sâm Hàn Quốc", "Thảo dược bổ gan"

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 20/6 cho biết, đã ra quyết định trưng cầu giám định số lượng, chủng loại ma túy vừa thu giữ được, để có căn cứ xử lý về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với Đỗ Ngọc Tùng (SN 2002, trú ở 23/1 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, TP Nha Trang) và Huỳnh Công Dương (SN 1999, trú xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Hai đối tượng Đỗ Ngọc Tùng và Huỳnh Công Dương tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở để thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang phát hiện không ít đối tượng nam nữ thanh niên lao vào cuộc chơi với cỏ Mỹ.



Sau nhiều ngày đêm cải trang tiếp cận và truy bám một số đối tượng hút hít cỏ Mỹ, các trinh sát tìm ra tụ điểm nghi vấn là căn nhà 23/1 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long. Vài ba ngày có người chuyển đến căn nhà này một thùng hàng bằng giấy carton có gắn nhãn mác "Sâm Hàn Quốc", trong khi đó từ bên căn nhà thỉnh thoảng có mùi hương thảo mộc lan tỏa ra bên ngoài.

Từ những thông tin và chứng cứ thu thập được, 16h45' chiều ngày 15/6, một tổ công tác phối hợp giữa Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang và Công an phường Phước Long bất ngờ ập vào căn nhà nêu trên để kiểm tra hành chính. Trên sàn nhà ở phòng khách, công an thu giữ 5 túi giấy có chứa cỏ Mỹ đang được Đỗ Ngọc Tùng và Huỳnh Công Dương chuẩn bị đưa đi bán cho đối tượng nghiện sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại.

Bên trong hàng trăm túi giấy in mác "Sâm Hàn Quốc" là... cỏ Mỹ.

Khám xét khẩn cấp căn nhà, tổ công tác thu giữ thêm 402 túi giấy chứa cỏ Mỹ nhưng trên bề mặt bao bì lại in mác "Sâm Hàn Quốc", 79 túi giấy chứa thảo mộc khô, trong đó có 13 túi được in mác "Thảo dược bổ gan" trên bề mặt bao bì, 4 can nhựa loại có dung tích 5 lít, 2 can nhựa có dung tích 20 lít, 30 lít, chứa chất lỏng không màu cùng với máy dập nhãn hiệu, cân điện tử.

Bước đầu Tùng và Dương khai nhận đã liên hệ qua mạng xã hội để mua có Mỹ, thảo mộc, hóa chất các loại để chế biến rồi đóng gói vào túi giấy để bán cho các đối tượng nghiện ma túy.

Để né tránh tầm kiểm soát của Công an, Tùng và Dương đã dập nhãn hiệu "Sâm Hàn Quốc", "Thảo dược bổ gan"…Thế nhưng sau gần 6 tháng hoạt động, tụ điểm này đã bị các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang đấu tranh, triệt xóa.

