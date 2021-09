Truy tố nữ doanh nhân đoạt mạng trùm giang hồ Quân "xa lộ"

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Thùy Linh (31 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi, cùng ngụ tại TPHCM) cùng 10 đồng phạm bị truy tố về tội giết người.

Vụ án từng gây xôn xao dư luận vào năm 2019, khi nạn nhân vụ án là ông Mai Văn Quân (55 tuổi, biệt danh Quân "xa lộ") bị hơn 20 truy sát đến tử vong. Quân "xa lộ" được biết đến là đại ca giang hồ khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Theo cáo trạng, Võ Thùy Linh sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô TPHCM. Bị can con thứ 2 trong gia đình có 5 người con. Học hết lớp 12 thì Linh ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2011, nữ bị can đi du học và làm việc tại Úc. Sau 7 năm bôn ba xứ người thì cô ta trở về nước và kinh doanh tự do.

Bị can Linh cùng đàn em chém Quân "xa lộ" tới chết.





Trong quá trình làm ăn, kinh doanh, Linh quen biết với bà Lê Thị T. Thời gian này, bà T. có mua một căn nhà tại Quận 1 có giá trị 100 tỷ đồng, tuy nhiên thương vụ bất thành nên trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết nói xấu bà T. Từ đó, người phụ nữ này nhờ Linh đứng ra giải quyết mọi việc.

Ngày 4/11/2019, Linh và Lý Văn Tư hẹn gặp anh Nguyễn Văn Tr. (chồng người bán nhà) nói việc tranh chấp mua bán. Đồng thời, yêu cầu gỡ các bài viết đã đăng trên mạng nhưng anh này không đồng ý và đuổi Linh về.

Hậm hực khi bị anh Tr. đuổi về, Linh đã gọi cho Hồ Thanh Phương cùng nhiều người khác ra quán cà phê bàn bạc, tìm cách giải quyết vấn đề trên.

Cùng lúc, Quân "xa lộ" đến nhà anh Tr. chơi thì biết được sự việc. Sau đó, anh Tr. khi đi ăn uống về thấy xe ô tô của Linh đậu trước quán gọi điện cho Quân. Để "dằn mặt", ông Quân chạy xe máy đến cầm cây gậy đập vỡ kính xe hơi của Linh.

Tối đó, giữa ông Quân và nhóm Linh có nhắn tin qua lại nói chuyện và thách thức gặp nhau để giải quyết tại trước một quán karaoke thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức.

Nhóm Linh hẹn thêm người mang theo hung khí là mã tấu, dao tự chế, cây chĩa tập trung tại ngã tư gần đó. Khi đến nơi, thấy Quân "xa lộ" đang cầm khúc cây, cả nhóm lao vào đâm chém.

Sau khi gây án, Linh thuê nhiều xe ô tô chở băng nhóm ra Vũng Tàu, Phan Thiết trốn. Trên đường đi Linh dẫn cả nhóm đi ăn uống, mua sắm và thuê biệt thự cho đồng phạm nghỉ. Trước khi quay trở lại TPHCM, Linh còn đưa cho Tư mượn 60 triệu đồng để đưa cho nhóm tiếp tục bỏ trốn.

Sau khi chém ông Quân, Linh tỏ ra hoảng loạn nhắn tin, gọi điện cho anh ruột báo tin đã nhờ anh em xã hội chém người ở Thủ Đức chưa rõ sống chết và nhờ anh này ra Vũng Tàu cứu mình. Tối 4/11/2019, anh trai của Linh xuống Vũng Tàu gặp em gái nhưng không biết rõ sự việc đánh nhau.

Ngày hôm sau, khi chở Linh tới Công an TP Thủ Đức làm việc thì anh này mới biết việc ông Quân đã qua đời. Vì vậy, cơ quan chức năng xác định không có căn cứ xử lý anh trai bị can Linh về hành vi không tố giác tội phạm.

Đối với Lý Văn Tư và một số bị can khác đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TPHCM đã quyết định truy nã, lúc nào bắt được thì sẽ xử lý sau.

Theo Viện KSND TPHCM, hành vi của bị can Linh cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội nên phải xử lý nghiêm.

Theo Xuân Duy

Dân Trí

