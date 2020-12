Truy tố kẻ bắt cóc trẻ em để tống tiền

Ngày 23/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Thào A Páo (SN 2001, trú tại Tân Uyên, Lai Châu) về hành vi bắt cóc, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin cho thấy, vào ngày 10/10, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo tại huyện Si Ma Cai xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Đối tượng sau khi gây án đã gọi điện cho gia đình cháu bé đòi nộp 730 triệu tiền chuộc.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định cháu bé bị bắt cóc là Lừu Đại D, con của anh Lừu Xuân Về ( trú tại Si Ma Cai, Lào Cai).

Anh Về trình bày, vào ngày 10/10, gia đình anh này sang nhà người họ hàng ở cùng thôn để làm cỗ. Đến khoảng 11h khi quay về nhà thì không thấy cháu D đâu. Cả nhà chia nhau đi tìm, tuy nhiên cháu D vẫn "mất dấu". Đến tối cùng ngày, anh Về nhận được điện thoại của 1 người lạ nói anh ta đang giữ cháu D. Đối tượng này dọa sẽ đánh đập cháu D và bán đi Malaysia nếu anh Về không nộp 730 triệu tiền chuộc.

Để tăng sự tin tưởng, kẻ bắt cóc gửi anh cháu D cho anh về và yêu cầu bố nạn nhân không được trình báo, hợp tác với cơ quan công an.

Ảnh minh hoạ

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã xác định đối tượng Páo là nghi can số 1 gây ra vụ việc nói trên. Ngày 14/10, khi Páo đang trên đường về Lai Châu thì bị công an bắt giữ. Khai thác nóng, Páo khai đang để cháu D tại nhà bà nội đối tượng ở Sa Pa. Cháu D sau đó được giải cứu an toàn.

Công an Lào Cai làm rõ: vào ngày 8/10, đối tượng có tên Thào Thị Cháy dùng mạng Facebook liên hệ với Páo đặt vấn đề bắt cháu D vì lý do bố cháu bé còn nợ Cháy 500 triệu đồng. Cháy hứa nếu việc "thành công" sẽ cho Páo 100 triệu.

Cháy sau đó hướng dẫn, chỉ chỗ cho Páo biết địa chỉ nhà anh Về. Cháy còn bảo Páo về Mù Cang Chải gặp anh rể mình là Vàng A Chơ (SN 1987) để lấy 3,5 triệu đồng tiền chi phí ban đầu.

Sáng 10/10, Páo tìm đến nhà anh Về, lúc này cả nhà anh Về đều đi vằng. Páo đợi một lúc thì phát hiện cháu D đi một mình. Páo chụp ảnh cháu bé gửi cho Cháy và được Cháy xác nhận đúng là cháu D con của anh Về.

Páo tự nhận là cậu ruột, bảo cháu D lên xe đi mua bánh kẹo. Sau khi đưa được nạn nhân lên xe, Páo di chuyển về hướng Mường Khương.

Tối cùng ngày, anh Về nhận được điện thoại của Giàng A Thái (chồng của Cháy) thông báo đã con trai mình. Thái yêu cầu anh Về phải nộp 730 triệu trong 3 ngày. Ngay sau đó, anh Về đã trình báo cơ quan công an.

T.Sơn

