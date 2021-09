Trộm iPhone 11 của cô gái, thanh niên nhắn tin bắt phải chuộc lại

Ngày 19/9, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa bắt giữ Hoàng Minh Vương (22 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch) để điều tra, làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị L.T.L. (27 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch) trình báo với Công an huyện Bố Trạch về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại iPhone 11, trị giá ước tính 18 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm điện thoại của chị L., tên trộm đã nhắn tin cho cô gái và yêu cầu chuộc lại máy nhưng nạn nhân không đồng ý. Sau đó anh ta tiếp tục nhắn tin quấy nhiễu và đe dọa chị L..

Công an huyện Bố Trạch đọc lệnh khám xét nhà Hoàng Minh Vương.

Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Công an xã Phúc Trạch và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương xác minh, truy xét, kết luận Hoàng Minh Vương chính là người đã thực hiện vụ trộm trên.

Tại cơ quan công an, Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai rằng ngoài vụ trộm trên, anh này còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Phúc Trạch, với giá trị tài sản ước tính 9,2 triệu đồng.

Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

