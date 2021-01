Trộm chó đi ôtô tông thẳng vào xe Cảnh sát để tẩu thoát

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ trộm chó bằng xe ôtô xảy ra rạng sáng ngày 13.1 tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương .

Thông tin ban đầu, qua giám sát camera an ninh, Công an xã Phú An phát hiện xe ôtô biển số 61A - 216.05 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Tại camera ở ngã ba Sông Hương thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An, công an phát hiện đối tượng trên xe ôtô này có hành vi bắn trộm 2 con chó.

Ngay sau đó, lực lượng tổ chức chốt chặn để kiểm tra nhưng đối tượng đã không chấp hành và chạy thẳng tông vào xe lực lượng công an.

Một đối tượng bên ghế phụ nhảy xuống xe bỏ chạy, đối tượng còn lại tiếp tục lách xe bỏ chạy khoảng 200 mét vào đường cùng ngõ cụt bung cửa tháo chạy vào khu vườn cao su.

Nhận được tin báo, Công an thị xã huy động lực lượng đang tuần tra cùng công an xã truy tìm đối tượng.

Qua kiểm tra trong xe ôtô có 7 con chó bị quấn băng keo, 1 súng sử dụng xung điện bắn chó, 1 bịch bột ớt, 1 cuộn băng keo, 1 ná, 1 gậy 3 khúc và ghế sau xe có 1 mũ kepi của ngành Công an.

Đến 7h sáng nay, Công an thị xã Bến Cát vẫn đang truy bắt đối tượng. Đồng thời, tiến hành xác minh chủ xe tô và chủ sở hữu 7 con chó trên để xử lý theo quy định.

Xe ô tô của công an bị các đối tượng tông thẳng, móp méo phần đầu. Ảnh: Công an cung cấp



