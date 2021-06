Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối hàng nghìn tỷ đồng trên mạng xã hội

Ngày 22/6, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.



Đầu tháng 4 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều địa phương trong toàn quốc.

Trong đó, có nhiều người đầu tư ở Hải Phòng, với số tiền rất lớn.

Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Công an phát hiện hàng chục nghìn tài khoản tham gia sàn giao dịch trái phép

Sau khi xác minh nguồn tin thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 2/6, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 Tổ công tác phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption. Qua công tác đấu tranh, công an làm rõ 1 trong những đối tượng chủ chốt là Nguyễn Thế Dương, SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Dương là Gám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền, SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net.

Nhóm này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu). Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15% tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15% hàng tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm. Tại Hải Phòng, ban đầu làm rõ có hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT (chơi tự động) với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng.

Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản.

Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USDT (khoảng gần 15 tỷ đồng). Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Từ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay đã có hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, website với hàng chục nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh sập, không còn hoạt động.

Nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác lên Công an và đã ngăn chặn được việc rất nhiều người dân bị dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.

Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.

