TP.HCM: Kinh hoàng thi thể không nguyên vẹn trong chiếc vali tại ngôi nhà 4 tầng

Rạng sáng 28/11, một nguồn tin tại Công an phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM xác nhận cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với Công an quận 7 và Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ phát hiện một thi thể không nguyên vẹn trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 21h tối 27/11, Công an phường Tân Hưng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trong ngôi nhà 4 tầng ở đường số 3, phường Tân Hưng, quận 7.

Công an khám nghiệm chiếc vali nghi có thi thể nữ bên trong. (Ảnh cắt từ clip)

Lập tức, các đơn vị nghiệp vụ được điều ngay đến hiện trường. Nhiều người dân nghe thông tin có vụ "giết người, phân xác" cũng tập trung rất đông trước ngôi nhà phát hiện thi thể.

Thông tin ban đầu, chủ ngôi nhà 4 tầng trong quá trình vào dọn dẹp nhà vừa cho thuê thì phát hiện nhiều dấu hiệu lạ nên kiểm tra và phát hiện 1 chiếc vali nghi chứa thi thể người.

Người dân tập trung bên ngoài ngôi nhà 4 tầng phát hiện thi thể. (Ảnh: NDCC)

Đến gần 23h đêm 27/11 một số vật chứng có liên quan đến thi thể trong ngôi nhà được công an mang đi.

Hiện tại, xung quanh ngôi nhà vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt. Công an vẫn còn làm việc bên trong.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Thiên Kim

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật