TP HCM: Băng nhóm tội phạm ám ảnh tiểu thương chợ Bình Điền

Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 8, Công an huyện Bình Chánh triệt phá băng nhóm chuyên cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh, TP HCM.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM đang tạm giữ các đối tượng Từ Văn Tuyền (SN 2005, quê An Giang), Nguyễn Thành Luân (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh), Trương Nhật Huy (SN 2003, ngụ quận 8). Đối tượng Từ Văn Huyền (SN 2003, quê An Giang) đang bỏ trốn và lực lượng công an đang truy bắt.

Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Văn Toàn (SN 1973, quê Long An) và Nguyễn Tùng Căng (SN 1975, ngụ quận 8) đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ Văn Tuyền và đồng bọn đều sử dụng ma túy, rất manh động, sẵn sàng tấn công nạn nhân, người dân, kể cả lực lượng công an khi bị truy đuổi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 3-2021 đến nay, đã thực hiện 12 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; lấy được 6 xe gắn máy và 6 điện thoại di động.

Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và một số tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền. Băng cướp và cướp giật này thường di chuyển thành nhóm từ 4-5 người mang theo các loại hung khí nguy hiểm như đao, mã tấu, rìu; thời gian hoạt động là từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Cụ thể, khuya 8-6, trên đường Lê Bôi, phường 7, quận 8, các đối tượng dùng mã tấu chém vào vai một nam thanh niên đang điều khiển xe gắn máy hiệu Vision trên đường rồi cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Khuya 10-6, trên đường Bùi Văn Sự, ấp 2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, các đối tượng chặn đầu xe 1 phụ nữ đang điều khiển xe máy đi ngược. Sau đó, các đối tượng đạp vào người nạn nhân khiến nạn nhân bị ngã xuống ruộng rồi dùng mã tấu uy hiếp để cướp tài sản.

