Tổng giám đốc ở Hậu Giang lừa đảo hơn 160 tỷ

Ngày 27/3, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Thanh Long (38 tuổi), Tổng giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu (Châu Thành, Hậu Giang), Công ty BĐS Cao Thắng và Công ty CP quốc tế Uớc Mơ Việt cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Long cùng đồng bọn lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

Bị can Long được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Theo kết luận điều tra, Long và các đồng phạm tổ chức, bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Long và đồng bọn lợi dụng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, chưa có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hậu Giang để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư…

Ngoài ra, các bị can còn thanh lý hợp đồng Công ty Ước Mơ Việt, mua cổ phần Công ty Cao Thắng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng. Qua đó, Long và bị can đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền trên để xây dựng cho dự án khu du lịch.

Số tiền còn lại các bị can dùng để thanh toán số nợ mà Công ty Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của Công ty Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân,... dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại.

“Bị can Long là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của của các bị hại. Hành vi của bị can Long gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra số tiền thiệt hại rất lớn. Quá trình điều tra, bị can Long không thành thật khai báo, không ăn năn hối cải, quanh co chối tội…”, kết luận điều tra nêu.

Như VietNamNet đưa tin, ông Long là người “đẩy” Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi), khi đó là Trưởng văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập vào tù.

Cụ thể, từ ngày 31/7/2017-2/8/2017, báo Phụ nữ TP.HCM đăng liên tiếp 2 bài viết với các tiêu đề: “Lần theo đường dây huy động 600 tỷ đồng cho dự án “ma”; “Ve sầu thoát xác” có nội dung phản ánh hai công ty của ông Long hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo.

Sau đó, Long nhờ Uyển tìm cách gỡ các bài báo nói trên. Khi Uyển nhận tiền từ Long thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Trải qua hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Uyển bị tuyên phạt 4 năm tù.

9 bị can cùng bị truy tố với Long gồm: Trần Vạn Lợi (32 tuổi), Lữ Nhựt Trường (33 tuổi), Nguyễn Tân Định (39 tuổi), Trần Tấn Phát (29 tuổi), Phạm Minh Hoàng (56 tuổi), Lê Minh Thu (41 tuổi), Võ Văn Sang (29 tuổi), Lê Thành Nguyên (31 tuổi), Đỗ Văn Thọ (55 tuổi).

Theo VietNamNet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật