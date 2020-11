Tình tiết mới trong lời khai của giám đốc người Hàn Quốc sát hại bạn thân, phân xác vào vali ở TP HCM

Tối ngày 28/11, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành giữ hình sự, đồng thời lấy lời khai đối với Jeong In Cheol (35 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra tại khu dân cư Him Lam (quận 7, phường Tân Hưng, TP.HCM) gây xôn xao dư luận.

Nghi phạm Jeong In Cheol. Ảnh: VTC

Tại cơ quan công an, Jeong In Cheol khai nhận đã có gia đình, sang Việt Nam làm ăn sinh sống và lưu trú tại một chung cư ở phường Tân Phong, quận 7 và thuê một căn nhà ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) để hoạt động kinh doanh và làm giám đốc công ty.

Theo thông tin từ Zingnews, bước đầu, nghi phạm thừa nhận một mình ra tay sát hại người bạn đồng hương tên là Han Tong Duk (33 tuổi).

"Nghi phạm khai nguyên nhân sát hại người bạn đồng hương là do mâu thuẫn cá nhân. Còn mâu thuẫn như thế nào thì cơ quan điều tra đang làm rõ", đại diện Công an TP.HCM nói.



Trước đó, theo một nguồn tin khác thì do quá trình làm ăn bị thất bại dẫn đến vỡ nợ, Jeong In Cheol lâm vào tình thế túng quẫn, đối tượng đã nhắm vào người đồng hương giàu có để cướp tài sản.

Chiều tối 26/11, người bạn đồng hương của Jeong In Cheol tới căn nhà để gặp Jeong In Cheol. Sau khi vào nhà, lợi dụng lúc người bạn mất cảnh giác, Jeong In Cheol đã dùng vật dụng có sẵn trong nhà để tấn công người bạn của mình. Sau khi ra tay sát hại, Jeong In Cheol đã tìm cách phi tang xác, bỏ xác nạn nhân vào vali để trong nhà vệ sinh căn nhà rồi bỏ trốn.



Sau khi giết người, Jeong In Cheol lấy ô tô của nạn nhân rời khỏi công ty. Jeong In Cheol không về chung cư Garden Plaza Phú Mỹ Hưng mà lái xe lòng vòng nhiều nơi. Điểm đến cuối cùng của nghi phạm là tại chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2), là nhà của một người quen.

Đến 13h50 ngày 28/11, Công an TP.HCM ập vào một căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, bắt giữ Jeong In Cheol.



Nhiều người dân theo dõi Công an làm việc. Ảnh: TP

Như tin đã đưa, vào tối 27/11, một số người dân đang sinh sống tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 đã phát hiện một vali chứa thi thể không còn nguyên vẹn tại nằm trong nhà vệ sinh ở tầng trệt của căn nhà nằm trên đường số 3.

Được biêt, căn nhà 3 tầng xảy ra vụ án mạng được một người xây cách đây vài tháng và cho người đàn ông Hàn Quốc thuê. Cách đây vài ngày, người khách Hàn Quốc thông báo trả nhà.

Đến tối 27/11, khi chủ nhà đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện sự việc kể trên. Đến ngày 28/11, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân của vụ án mạng nghiêm trọng này. Theo đó, nạn nhân là một thanh niên mang quốc tịch Hàn Quốc, bị sát hại từ trước.



Quá trình điều tra, Công an xác định Jeong In Cheol là nghi can số một nên trong sáng 28/11, Công an quận 7 đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng. Đến chiều cùng ngày thì nghi phạm này đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

M.H (th)

