Tình tiết bất ngờ vụ nổ súng trong đêm tại Thái Bình

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây 4 ngày tại trạm thu phí BOT Thanh Nê thuộc đường 39B chạy qua địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương (Thái Bình) xảy ra vụ nổ súng khiến anh B.H.H (19 tuổi) bị thương nặng và được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.



Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng phố hợp với Công an huyện Kiến Xương tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt hung thủ.

Chân dung đối tượng Bùi Xuân Đại

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Bùi Xuân Đại (SN 1987), trú tại phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) là đối tượng nổ súng khiến anh H. bị thương và tiến hành truy bắt. Đến 16h30 chiều qua (25/11), lực lượng công an đã vận động đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Đại thừa nhận bản thân gây ra vụ việc và tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn.

Theo đại diện Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân vụ nổ súng tại trạm thu phí BOT Thanh Nê xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tranh giành khách giữa nhân viên 2 nhà xe và không liên quan đến băng đảng hay giang hồ.



Cụ thể, vào chiều 23/11, tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), Đại cùng một người khác phụ trách điều hành xe khách 29 chỗ đã xảy ra mâu thuẫn với tài xế và phụ xe của ô tô khách khác. Lúc đầu, 2 bên định giải quyết mâu thuẫn trên Hà Nội, tuy nhiên sau đó lại hẹn nhau về Thái Bình.

Kết quả chụp XQ ghi nhận đạn hoa cải trên cơ thể nạn nhân

Đến khoảng 19h15 tối cùng ngày, khi xe của Đại đi đến trạm thu phí BOT Thanh Nê thì bị nhóm thanh niên (trong đó B.H.H) mang theo hung khí chặn đầu xe mình. Thấy vậy, đối tượng mở cửa xe, cầm theo khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn về phía anh H. khiến nạn nhân gục xuống. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, còn anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, tiếp đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

