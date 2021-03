Tình tiết bất ngờ vụ giải cứu cháu bé 1 tháng tuổi bị bắt cóc

Hé lộ 'hội kín'

Mấy ngày nay, người dân xã Hòa Phú (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) râm ran bàn tán câu chuyện bé gái gần một tháng tuổi được các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT), công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu .

Chị P.Y.N (SN 1999, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) - mẹ của nạn nhân cho biết, đã quen Nguyễn Lê Hoài Phương (SN 1993, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) qua Facebook. Trong thời gian này, chị N. có tâm sự việc mình đang mang thai tháng cuối nhưng cuộc sống quá khó khăn nên muốn giao con để Phương nuôi.

Còn Nguyễn Lê Hoài Phương khai, do không có khả năng sinh đẻ nên đã tham gia hội “Cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội Facebook để tìm cơ hội xin con. Sau khi kết bạn được với chị P.Y.N. và biết chị này sắp sinh nhưng không có điều kiện nuôi con, Phương vui vẻ đồng ý nhận nuôi cháu bé. Ngày 25/2, Phương đã đến thăm mẹ con chị N. và đưa cho chị này 5 triệu đồng để đóng tiền viện phí.

Ngày 27/2, N. và con gái xuất viện về phòng trọ còn Phương đi thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có việc riêng. Thời điểm này, do thương con chị N. gọi điện thông báo đã đổi ý và hứa sẽ trả Phương 5 triệu đồng.

Ngày 21/3, khi cháu bé gần được một tháng, Phương lên Gia Lai, đến phòng trọ N. chơi với bé. Trưa 22/3, sau khi cùng nhau ăn cơm, nhân lúc chị N. đang ngủ, Phương vội vàng lấy túi xách rồi ẵm cháu bé sơ sinh bắt taxi qua thành phố Buôn Ma Thuột, sau đó lên xe khách để đi thành phố Hồ Chí Minh.

Ngủ dậy không thấy con, gọi điện cho Phương không được, chị N. hốt hoảng trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Cháu bé được lực lượng CSGT bàn giao cho người mẹ.

Chị N. cho biết, từng giây phút qua đi dù nỗi lo sợ tăng dần nhưng chị vẫn hi vọng Phương chỉ bế bé đi đâu đó một chút rồi về. “Khi không thấy con, tôi rất sợ, hoang mang không biết phải làm thế nào. Lúc nhận được tin các anh công an ở Đắk Lắk đã bắt được đối tượng cứu được con, tôi vẫn vừa mừng vừa lo. Tôi cám ơn các anh công an lắm!", N. rưng rưng nhớ lại.

Một giờ truy vết, giải cứu cháu bé

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 22/3, khi nhận thông tin có một đối tượng nữ nghi bắt cóc cháu bé khoảng một tháng tuổi tại Gia Lai rồi bắt taxi di chuyển sau đó đổi tiếp sang xe khách di chuyển theo hướng qua Đắk Lắk vào thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo phòng CSGT trực tiếp chỉ đạo các đội CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Gia Lai – thành phố Hồ Chí Minh phải tuần tra, kiểm soát chặt để truy tìm tung tích nạn nhân.

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đến Tổ công tác của đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xã Hòa Phú (thành phố Buôn Ma Thuột) kiểm tra tất cả xe khách lưu thông qua. Các chiến sĩ khi yêu cầu xe khách dừng chỉ để kiểm tra bình thường, tránh đối tượng manh động bỏ chạy hay có hành động gây tổn hại cho cháu bé.

Trực chiến tại chốt này (xã Hòa Phú), Đại úy Phạm Thanh Thủy chia sẻ: “Nhận nhiệm vụ, trong lòng chúng tôi chỉ canh cánh một điều làm sao để tìm và cứu được đứa bé”.

Tổ công tác gồm 4 chiến sĩ, Đại úy Thủy là tổ trưởng, triển khai anh em tuần tra kiểm soát dọc trên tuyến, dừng toàn bộ xe khách để kiểm tra.

Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, phát hiện chiếc xe khách mang BKS 51B - 057.91 trùng khớp nguồn tin báo nên khi ra hiệu lệnh dừng xe, Đại úy Thủy trực tiếp lên xe kiểm tra, một chiến sĩ đứng ở giữa cửa xe, 2 chiến sĩ đứng 2 bên cửa xe để phòng trường hợp đối tượng bỏ chạy hoặc nghĩ quẩn làm bị thương cháu bé.

Sau khi trao đổi với tài xế lái xe, Đại úy Thủy đi kiểm tra từng giường nằm của 10 hành khách. Phát hiện người phụ nữ ôm một đứa bé quấn chiếc khăn màu vàng đang nằm trên giường ở giữa xe, thấy giống những đặc điểm như tin báo, bằng nghiệp vụ đội tuần tra đã khéo léo tách được cháu bé khỏi người phụ nữ.

Giữa cơn mưa phùn gió lạnh, đồng chí CSGT bế đứa trẻ vội vàng tìm một người dân đang nuôi con nhỏ gần đó nhờ cho bé uống sữa bởi bé gái 26 ngày tuổi đã bị bỏ đói gần nửa ngày trên đường từ Gia Lai về Đắk Lắk.

Bà Đỗ Thị Mai (người dân thôn 3, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) cho biết: “Do cháu bé quá nhỏ nên các chú CSGT chưa có kinh nghiệm, nhiều lúc sợ cho uống sữa sẽ bị sặc nên các chú nhờ tôi. Sau khi đến trụ sở công an xã Hòa Phú, cháu bé được cán bộ y tế thăm khám sức khỏe”.

Đến khoảng 19h ngày 22/3, cháu bé đã được bàn giao an toàn cho người mẹ. Riêng đối tượng đã được đưa về tỉnh Gia Lai để mở rộng, làm rõ vụ án.

