Tìm thấy thi thể kẻ gây ra 2 vụ nổ súng làm chết người ở Quảng Nam

Chiều nay, một lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My cho biết, lực lượng Công an đã phát hiện thi thể Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) - kẻ gây ra 2 vụ nổ súng làm 1 người chết.

Theo đó, trong sáng nay, lực lượng Công an đã phát hiện một thi thể người đàn ông ở Đồng Chùa (thôn Dương Thạnh). Qua xác minh, giám định pháp y, lực lượng chức năng xác định thi thể trên là Đỗ Xuân Hải.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng

“Sau khi Hải gây ra 2 vụ nổ súng làm 1 người chết và 3 người bị thương, Hải đã bỏ trốn vào rừng. Sau đó, lực lượng Công an huyện Bắc Trà My và Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay, mới phát hiện thi thể của đối tượng Hải đã chết được khoảng 1-2 ngày”, vị lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My thông tin.



Trước đó, khoảng 19h30 tối 26/11, Đỗ Xuân Hải cầm súng tự chế bắn vào ngực chị T.T.L.N. (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My).

Ngoài ra, đối tượng Hải còn dùng dao chém vào đầu và mặt bà T.T.L. (mẹ chị N.), con trai chị N. là T.Q.H. (12 tuổi) bị chém ở tay.

Đối tượng Hải



Sau khi gây án, Hải bỏ lại khẩu súng ở hiện trường rồi tháo chạy. Cả 3 nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.

Chưa dừng lại, trong tối 26/11, Đỗ Xuân Hải tiếp tục mang theo một khẩu súng tự chế khác chạy xe máy đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành T. (xã Trà Dương).

Tại đây, Hải cầm súng bắn vào người ông T. khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Sau khi gây án, Hải bỏ lại sung và xe máy chạy vào rừng trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Xuân Hải.

Theo Lê Bằng

Vietnamnet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật