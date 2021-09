Thủ đoạn tinh quái của Ngân "gốm" khi đưa khách hàng vào "tròng"

Ngày 15/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho hay đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị can Đỗ Thị Kim Ngân (tức Ngân "gốm", trú tại Gia Lâm, Hà Nội) gây ra. Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận có ít nhất 7 nạn nhân trình báo đã mất số tiền lên tới gần 300 triệu đồng với Ngân "gốm". Các nạn nhân đa phần bị "mắc bẫy" vì thủ đoạn bán hàng "xịn" giá rẻ của Ngân.

Cụ thể, khoảng tháng 9/2020, anh NMH (44 tuổi, trú tại Đắk Lắk) vô tình phát hiện tài khoản facebook mang tên Đỗ Thị Kim Ngân có đăng thông tin giao bán bộ bàn ghế bằng gỗ trắc và chiếc đồng hồ hiệu Rolex với giá… 150 triệu đồng.

Thấy hấp dẫn, anh H liên hệ và được thống nhất sẽ chuyển khoản tiền trước cho Ngân. Khi nhận đủ tiền, Ngân "gốm" gửi hàng cho anh H.

Trong 2 ngày, anh H đã chuyển cho Ngân số tiền 150 triệu đồng. Ngân báo là đã nhận đủ tiền, đồng thời cho đóng hàng lên xe container để vận chuyển. Tuy nhiên, suốt nhiều tháng sau đó, anh H không hề nhận được bộ bàn ghế và chiếc đồng hồ như Ngân cam kết.

Anh H nhắn tin, gọi điện yêu cầu Ngân phải thanh toán lại tiền thì nhận được thái độ rất "thách thức" của người phụ nữ này.

Vào đầu năm 2018, một khách hàng khác là chị N thấy Ngân livetream trên facebook bán đồ gốm, sứ Bát Tràng nên đã liên hệ để mua một bức tranh gốm trị giá 7 triệu đồng. Chị N đã thanh toán hết tiền theo yêu cầu của Ngân. Tuy nhiên cho đến hiện tại (tháng 9/2021) chị N vẫn chưa hề nhận được bức tranh nói trên.

Trên mạng xã hội Ngân "gốm" thường xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh (ảnh tư liệu)

Ngoài ra, Ngân "gốm" còn dùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để đưa các nạn nhân vào "mớ bòng bong" của mình.

Vào đầu năm 2018, Ngân có lên mạng xã hội kêu gọi mọi người mua hàng để ủng hộ hai bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tên là A Sùng và H (Ngân không nêu rõ địa chỉ). Thấy hoàn cảnh đáng thương, chị T (trú tại TP Hồ Chí Minh) đã đặt mua 2 bát khử mùi, 1 bộ tranh tứ quý, 1 bình hút tài lộc, tổng trị giá 10,5 triệu đồng để ủng hộ. Sau khi chuyển tiền, chị T không nhận được số hàng đã mua của Ngân. Chị T đã nhắn tin, gọi điện cho Ngân để yêu cầu giao hàng hoặc trả lại tiền nhưng Ngân không trả và chặn mọi liên lạc…

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận cô ta hoàn toàn không có cửa hàng, không có giấy phép kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. Những điều Ngân thể hiện trên mạng xã hội đều chỉ là vẻ "hào nhoáng" bên ngoài.

Ngân đánh vào tâm lý thích mua hàng chất lượng nhưng với giá "phải chăng" của nhiều người. Chính vì thế Ngân là "mượn" hình ảnh bán hàng… của người khác để sử dụng đăng bài mua bán hàng cho mình. Khi có người mua hàng, đặt hàng (thường là đồ gốm sứ, bàn ghế, xe máy, tivi, đồng hồ, đồ điện tử...) Ngân yêu cầu khách chuyển tiền trước qua tài khoản ngân hàng, rồi hứa hẹn sẽ chuyển hàng theo đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, món hàng mà Ngân hứa bán sẽ chẳng bao giờ đến tay khách hàng.

T.Sơn

