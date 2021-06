Thông tin bước đầu về vụ lộ clip "nhạy cảm" của nữ diễn viên A.T

Chiều 21/6, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin bước đầu về quá trình điều tra vụ việc đoạn clip ghi lại cảnh "tình cảm" của nữ diễn viên A.T bị phát tán trên mạng vào cuối tháng 5 vừa qua!

Trước đó, sáng 27/5, một đoạn clip ghi lại cảnh " ân ái" của nữ diễn viên A.T bất ngờ bị phát tán lên mạng.

Thông tin cho thấy tối 25/5, A.T tổ chức ăn uống cùng bạn bè tại căn hộ chung cư thuộc phường Trung Hoà (Cầu Giấy).

Do mở nhạc to nên người dân phản ánh đến công an phường, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 nên công an phường đã mời A.T cùng nhóm bạn lên làm việc. Sau khi làm việc xong thì cho về. Đến sáng 27/5, đoạn clip A.T với bạn trai lưu trong điện thoại của A.T xuất hiện trên mạng.

Theo đó, qua xác minh cơ quan công an xác định đoạn clip này bị phát tán từ công cụ telegram, cụ thể là ở một nhóm kín với hơn 18.000 thành viên.

Công an tiến hành truy soát và cho thấy không có bất cứ cán bộ nào của Công an phường Trung Hoà sử dụng phần mềm trên. Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, bước đầu có thể khẳng định không có bất cứ tài liệu, chứng cứ nào về sự liên quan của Công an phường Trung Hoà với việc đoạn clip của A.T bị phát tán. Hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

