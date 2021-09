Thảm án kinh hoàng trong căn nhà ven Sông Lô: Chiếc taxi trong đêm và hành tung bí ẩn của hai kẻ giết người máu lạnh (Kỳ 2)

Chiếc taxi trong đêm

Quay trở lại hiện trường vụ án, cơ quan công an xác định cả 3 người trong gia đình anh Đông đều bị sát hại rất dã man. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều dấu giầy đè lên vệt dầu luyn. Khi so sánh đã nhận thấy những vết giầy này khác loại, khác kích cỡ, từ đó lực lượng phá án nhận định hung thủ phải có từ ít nhất 2 người.

Vào thời điểm này, việc tiến hành sàng lọc các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của cơ quan công an được thực hiện nhưng không thu được kết quả như mong muốn.

Nơi xảy ra vụ án giáp với cửa khẩu Thanh Thuỷ, đây là địa bàn phức tạp, nhất là vào thời điểm áp Tết có lưu lượng người qua lại làm ăn rất đông.

Quá trình xác minh cho thấy vợ chồng anh Đông kinh doanh đa dạng, trong đó có cả cho vay lãi, cầm đồ. Khách hàng chủ yếu của anh này là những người sinh sống lân cận. Tuy vậy, trong cuộc sống hay làm ăn, vợ chồng anh Đông không hề phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai.

Việc xác định động cơ của vụ án là để cướp tài sản đã mở ra hướng điều tra tập trung vào các đối tượng lêu lổng, tài chính bất minh…

Hai đối tượng Đế và Nội (ảnh tư liệu)

Vào thời điểm các trinh sát đang toả đi nhiều hướng để xác minh thì lực lượng phá án nhận được 1 thông tin quý báu, vào ngày 20/1 một đối tượng lạ mặt xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ án. Theo như miêu tả, thanh niên này có dánh vẻ giống với Nguyễn Văn Nội (19 tuổi, trú tại Hà Giang).

Cùng lúc đó, một thông tin khác báo về, đêm 20/1 có một chiếc taxi đón vị khách trẻ từ địa bàn xã Phương Độ (TP Hà Giang) đi bến xe Hà Giang. Tiếp tục xác minh, anh lái xe ta xi cho biết nam thanh niên trên có một tập tiền với nhiều loại mệnh giá, miêu tả hình dáng trùng khớp với đối tượng Nội. Ngay lập tức, một mũi trinh sát tiến hành tiếp cận gia đình nghi phạm này.

Hai gã lêu lổng

Lúc này, Nội trở thành nghi phạm số 1. Bản thân tên này là đối tượng lêu lổng, ham chơi và có quan hệ với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ án, Nội có dấu hiệu bất minh về tài chính.

Khi các trinh sát tiếp cận nhà Nội thì được biết đối tượng đã bỏ đi đâu không rõ. Qua xác minh, lực lượng phá án biết Nội đã đi Hà Nội và đang ở một khu trọ với vài người bạn cùng quê Hà Giang.

Một tổ công tác lập tức lên đường, nhưng khi đến nơi thì Nội đã di chuyển đi chỗ khác. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, tổ công tác quyết định rút về Hà Giang.

Chỉ ít giờ sau, thông tin báo về Nội đang trên đường quay lại Hà Giang, kế hoạch đón lõng đối tượng được triển khai. Khi Nội vừa xuất hiện liền bị các trinh sát quật ngã, áp giải về trụ sở công an.

Tại đây, Nội đã thừa nhận hành vi tội ác của mình với gia đình anh Đông. Nội khai nhận có đồng phạm là Nguyễn Văn Đế (SN 1986, ở Hà Giang).

Dựng lại hiện trường vụ thảm án (ảnh tư liệu)

Nguyễn Văn Đế là đối tượng ham chơi từ nhỏ, hắn chỉ học hết lớp 2 và nổi tiếng về tính cách ngang tàng. Lớn một chút, Đế thường xuyên đi "bụi" hết tỉnh này đến tỉnh khác. Chính vì lối sống buông thả như vậy nên Đế đã có tới 2 tiền án.

Vào thời điểm các trinh sát đến nhà Đế, đối tượng cũng đã bỏ đi. Các trinh sát phát hiện, trong chậu quần áo đang ngâm còn 1 chiếc áo có nhiều vết máu mờ.

Với quyết tâm phải bắt bằng được Đế trong thời gian sớm nhất, Công an tỉnh Hà Giang huy động lực lượng lớn toả đi khắp nơi truy tìm dấu vết tên tội phạm máu lạnh này.

Đến tối ngày 25/1/2011, nhận được tin báo Đế đang trốn trong một nhà sản ở xã biên giới Phong Quang, các trinh sát đã siết vòng vây. Phát hiện bị "động", Đế nhảy xuống vườn ngô định tẩu thoát. Tuy nhiên gã đã không thành công và bị bắt ngay sau đó.

Án tử

Đế và Nội bị bắt chỉ sau gần 5 ngày gây án. Hai gã thanh niên khai nhận tội ác của mình khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Theo đó, do cần tiền chi tiêu, Đế nhiều lần bàn với Nội đi giết người để cướp tài sản. Ngày 20/1/2011, chúng thống nhất chọn gia đình anh Đông để gây án vì biết nhà anh này có nhiều tài sản.

Chập tối 20/1, Đế và Nội tìm đến nhà anh Đông. Tại đây chúng mượn xe máy của anh này nói đi có công việc. Đến 1h ngày 21/1, hai đối tượng quay lại trả xe. Chúng bảo với anh Đông có nguồn gỗ cần bán để dụ nạn nhân ra bờ sông Lô.

Vốn quen biết đối tượng từ trước, anh Đông không hề nghi ngờ và đi theo chúng. Tại bờ sông, hai đối tượng ra tay sát hại dã man anh Đông rồi nhét xác vào bao tải giấu để phi tang.

Hai đối tượng bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Đế quay lại nhà, gọi chị Yên ra đầu nhà và xuống tay sát hại. Lúc này, nghe tiếng mẹ kêu cứu, cháu Huyền đang ngủ trong nhà bật dậy mà không kịp chạy trốn. Đế và Nội bịt mặt đi vào bắt trói cháu bé rồi lôi ra sân tra khảo mã két sắt. Không đạt được mục đích, chúng xuống tay sát hại luôn cháu bé xấu số.

Để phi tang, hai đối tượng ném xác hai mẹ con chị Yên xuống giếng gần đó rồi lấy chiếc chảo đậy nắp giếng lại.

Lấy được một số đồ đạc, hai đối tượng dùng dầu luyn đổ vào các vết máu với ý định xoá dấu vết hiện trường rồi bỏ đi.

Với tội ác kinh hoàng của mình, cả Đế và Nội sau này đã bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

