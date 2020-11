Tạm giữ hình sự một học sinh lớp 9 vụ xô xát tại trường làm bạn tử vong ở Hà Nam

Ngày 27/11, 42 học sinh lớp 9D của trường THCS Châu Giang (phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đã đến nhà em Nguyễn Văn V., (15 tuổi, ở thôn Du My, phường Châu Giang) để tiễn biệt một người bạn hài hước, hóm hỉnh trong lớp về nơi an nghỉ cuối cùng. V. là học sinh không may tử vong khi xô xát với một bạn học cùng khối vào sáng 26/11.



Đứng trước di ảnh của V., toàn bộ học sinh không kìm được nước mắt trước sự ra đi quá đột ngột của bạn cùng lớp.

Theo lời một người bạn trong lớp, sáng hôm xảy ra sự việc, V. ngồi ngay bàn đầu, vừa vào đầu tiết tiếng Anh, nam sinh có biểu hiện mệt mỏi, đã gục đầu xuống bàn. Kết thúc tiết Toán thứ hai, cả trường được ra chơi 15 phút. Trong lúc này V. có đi ra nhà vệ sinh và không may xảy ra mẫu thuẫn với Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 9A – người được các học sinh trong trường mô tả có dáng người đậm, tính cách hơi nghịch ngợm.

Lời qua tiếng lại, Đạt có nhặt vài viên đá ném vào người V., thể hiện thái độ khó chịu nam sinh nhặt một viên đá khác và ném về phía trước nhưng không trúng ai. Thấy vậy, Đạt liền lao đến dùng tay đấm vào vùng đầu và bụng của V. vài phát. Bị bạn đánh, V. loạng choạng bước đi ra phía đầu hồi lớp học rồi ngất xuống.

"Lúc thấy V. bị ngất mọi người ai cũng sợ, một số bạn nam trong lớp đã nhanh chóng đưa bạn vào phòng cấp cứu của trường rồi báo cô chủ nhiệm", nam sinh này cho hay.

Khu vực lớp học của em Nguyễn Văn V.





Đang ở trên phòng hội đồng, giáo viên chủ nhiệm của V. tức tốc chạy xuống, nhìn gương mặt trắng bệch của V., tay chân nữ giáo viên bủn rủn rồi nhanh chóng cùng thầy hiệu trưởng, nhân viên y tế trường cùng một vài học sinh đưa V. sang Trạm Y tế phường. Chừng 15 phút, xe cấp cứu của Trung tâm y tế thị xã Duy Tiên cũng đến nơi, nhưng nam sinh đã không qua khỏi. Thi thể của em được chuyển về nhà riêng cách trường chừng 3km.

Theo tìm hiểu của phóng viên, V. là con út trong gia đình, trên em còn có hai chị gái đã lập gia đình. Là cậu út nhưng ở nhà em luôn chăm lo chuyện nhà cửa, làm đồng, chăm sóc gà, vịt để phụ giúp bố mẹ.

Ngồi cạnh quan tài của cậu con trai mới 15 tuổi trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, bố mẹ nam sinh chỉ biết lặng im. Bố của V. nước mắt ngắn dài kể về khoảng thời gian còn ở với con trai. Thường ngày V. không chịu ăn sáng, nhưng sáng hôm xảy ra sự việc, em nói mẹ mua thịt về kho rồi ăn một tô cơm lớn. Trước khi đi học em còn hẹn bố trưa về nhà sẽ tự tay chỉnh sửa lại kiểu tóc bố vừa cắt nhưng chưa đẹp, rồi còn về bóp vai cho bố, nhưng không ngờ sự việc xảy ra đường đột quá.

Cô giáo chủ nhiệm của V. cho biết trong lớp nam sinh có lực học trung bình khá, nhưng tính tình vui vẻ, hòa đồng và luôn được các bạn bè, thầy cô yêu quý. So với các bạn trong lớp, nam sinh có thân hình nhỏ, cao gần 1,6 mét. Lên lớp 9, V. tâm sự với cô sẽ nỗ lực học tập để có thể thi đỗ vào trường THPT Duy Tiên A, em muốn trở thành niềm tự hào cho thầy cô, gia đình.

"Đây là sự việc hy hữu và lần đầu tiên xảy ra tại trường, trước đó cả em V. và Đạt đều có chơi thân với nhau, chắc do có hiểu lầm nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Sự ra đi của em V. khiến bạn bè, thầy cô đều bàng hoàng", cô giáo chủ nhiệm tâm sự.

Sự việc nam sinh lớp 9 tử vong khiến mọi người bàng hoàng, xót xa.





Trước cái chết của nam sinh, ông Nguyễn Văn Thất, Chủ tịch UBND phường Châu Giang cho biết, gia đình em V. thuộc hộ cận nghèo của thôn, bố mẹ làm nông, hai chị gái đã đi lấy chồng. Quan hệ tốt với hàng xóm, láng giềng, không có xích mích, mâu thuẫn. Gia đình em Đạt cũng ở cùng phường, bố làm phụ hồ, mẹ đi làm nông, hoàn cảnh gia đình bình thường.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Xuân Hoà, Trưởng công an thị xã Duy Tiên cho biết, bước đầu xác định mâu thuẫn giữa em V. và Đạt bộc phát, không có xích mích từ trước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng tiếp cận các nhân chứng và đưa Đạt về cơ quan để lấy lời khai. Bước đầu cháu bé đã thừa nhận có đánh 2 – 3 phát vào vùng đầu, bụng của bạn học cùng lớp bằng tay, không có hung khí.

"Sự việc xảy ra chỉ là mâu thuẫn bột phát giữa hai học sinh, không ai mong muốn. Em Đạt và V. đều còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được các hành vi của mình", vị lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên nói.



Hiện, Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Tiến Đạt trong vòng 3 ngày để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

