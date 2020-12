Tạm giam tên cướp 20 tuổi

Ngày 17/12, Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thảo (20 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Vũ.

Theo cơ quan điều tra, Thảo sống lang thang tại một lùm cây ở phường Tô Châu. Rạng sáng 13/12, thanh niên này thấy ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi, chạy xe ôm) nằm ngủ trên võng của quán giải khát ven đường.



Thảo sau đó dùng khúc gỗ đánh vào đầu khiến ông Liệt bất tỉnh rồi cướp đi điện thoại di động cùng ví tiền của nạn nhân. Sáng cùng ngày, ông Liệt tỉnh lại đi trình báo công an.

Cảnh sát khám xét lùm cây nơi Thảo sống lang thang. Ảnh: Văn Vũ.

Sau hai ngày truy xét, khuya 15/12, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Hà Tiên bắt giữ được Thảo. Bị can khai đã lấy trên 100.000 đồng trong ví của ông Liệt và bán chiếc điện thoại được 400.000 đồng. Số tiền này Thảo mua quần áo và nón.

Phường Tô Châu (khoanh đỏ) ở Hà Tiên. Ảnh: Google Maps.

