Tạm giam nam sinh lớp 9 xô xát tại trường làm bạn tử vong

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9 giờ sáng 26/11, trong giờ ra chơi, tại khu vực nhà vệ sinh trường THCS Châu Giang (phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai học sinh là em Nghiêm Tất Tiến Đạt (học sinh lớp 9A) và em Nguyễn Văn V. (học sinh lớp 9D). Lúc này, Đạt đã dùng tay, chân đấm, đá vào vùng đầu, mặt của V., khiến nam sinh này bị choáng ngất tại chỗ.

Ngay sau đó, V. được các bạn học sinh và giáo viên nhà trường đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Được biết, ở trường, Nguyễn Văn V. là một học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè và có sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh tật. Sáng 26/11, khi đi học, V. không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Về phía Nghiêm Tất Tiến Đạt, theo các thầy cô giáo, Đạt cao to, hiếu động hơn song không phải là học sinh cá biệt. Đạt và V. học khác lớp song chung lớp phụ đạo buổi chiều, trước đó chưa từng mâu thuẫn.

Khu vực nhà vệ sinh - nơi 2 học sinh xảy ra vụ xô xát dẫn đến án mạng.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy, Nguyễn Văn V. tử vong do bị ngoại lực tác động mạnh làm tổn thương vùng đầu. Sau khi hợp tác với cơ quan chức năng, gia đình đã đưa thi thể cháu V. về làm thủ tục tang lễ.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật