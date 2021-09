Sơn La: Đánh bạn vỡ sọ vì thấy "ngứa mắt"

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Văn Dần (SN 2004, trú tại bản Kéo, xã Huổi Một, huyện Sông Mã) và Quàng Văn Biển (SN 2003, ở bản Co Kiểng, xã Huổi Một) về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS 2015).



Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/5/2021 Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển đến nhà anh Lò Văn Nam tại bản Thón (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) dự sinh nhật. Trong lúc ngồi uống rượu, Biển thấy "ngứa mắt" với anh Lành Văn Dương (SN 1997) và Quàng Văn Du (SN 1998).

Hai đối tượng Dần và Biển bị CQCA bắt giữ. Ảnh:CACC

Lúc sau, khi thấy anh Dương và Du đi xuống sân, Biển đã tiến tới gây gổ, hành hung. Thấy vậy, Vì Văn Dần tới trợ chiến. Trong lúc xô xát, Dần đã nhặt một đoạn tre dài 160cm đập nhiều nhát vào người anh Dương khiến nạn nhân bị vỡ sọ vùng chẩm và gãy xương cẳng tay trái. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 22%.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

