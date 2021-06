Say rượu nằm ngủ ở vệ đường, tỉnh dậy thấy xe máy "không cánh mà bay"

Ngày 24/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 16h ngày 23/6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết có nội dung về việc một người đàn ông bị đánh thuốc mê, cướp tài sản xảy ra tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) gây hoang mang dư luận. Cùng ngày 23/6, tại trụ sở Công an xã Hợp Thành, ông Vũ Văn Đ. (SN 1970, ở thị trấn Sơn Dương) đến trình báo vụ việc ông bị mất xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tin báo và thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ, khoảng 13h25 ngày 23/6, ông Đ. điều khiển xe máy theo hướng thị trấn Sơn Dương đi xã Hợp Thành. Khi đi đến đèo Khế (thuộc xã Hợp Thành), do say rượu nên ông Đ. dựng xe máy ở lề đường và nằm ngủ ven đường.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông Đ. tỉnh dậy phát hiện bị mất xe máy nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Chiếc xe máy bị mất đã được tìm thấy ở Thái Nguyên (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

'Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản, đối tượng có thể đã ra khỏi địa bàn, Công an huyện Sơn Dương đã nhanh chóng thông báo cho công an các địa bàn giáp ranh để cùng phối hợp truy tìm. Đến 22h ngày 23/6, cơ quan công an đã tìm thấy chiếc xe tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Công an huyện Sơn Dương đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đại Từ xác minh, truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản.

Với kết quả xác minh như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương xác định nội dung thông tin về việc đánh thuốc mê, cướp tài sản đăng tải trên trang mạng xã hội là không đúng sự thật.

