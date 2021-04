Rúng động án mạng gia đình ở Sơn La: Con cầm dao chém vào đầu bố tử vong

Theo đó, khoảng 10 sáng 10/4, do mâu thuẫn trong gia đình Đầm Văn Xuân (sinh năm 1968, trú tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã dùng dao chém vào đầu bố đẻ mình là Đầm Văn H (sinh năm 1938). Hậu quả làm ông H. tử vong tại chỗ, sau đó Xuân cầm dao bỏ trốn lên rừng.



Các lực lượng chức năng huy động khoảng 50 người nỗ lực truy bắt hung thủ. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Do địa hình hiểm trở nên lượng Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Thuận Châu, Công an xã Chiềng Pha và rất động lực lượng dân quân tự vệ truy bắt nghi phạm gây án.

Sau 5 giờ gây án, nghi phạm đã bị bắt giữ.

Sau 5 tiếng vây bắt, đến 14h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đầm Văn Xuân tại một khu rừng cách nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 3km.

